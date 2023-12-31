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Роман Ротенберг: «Мы открыты к диалогу с ИИХФ, а на провокации не ведемся»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что руководителей российского хоккея и Международной федерации хоккея (ИИХФ) связывают дружеские отношения.

«Дружим с ИИХФ, да. То, как комментируют это представители международной федерации, — их право. Мне к этому нечего добавить. Если у них есть какие-то к нам вопросы, мы на них отвечаем, на уровне менеджеров и юристов такая работа ведется. Мы дружим со всеми, открыты к диалогу, общаемся. Может, официально об этом никто не говорит, но мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом. Наш подход в этом смысле простой: со всеми общаемся, соблюдаем правильную дипломатию, потому что развитие мирового хоккея зависит от всех людей, в него вовлеченных, от каждого из нас», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф не согласился с Ротенбергом, назвавшим отношения между организацией и ФХР дружескими.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Роман Ротенберг
ФХР
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