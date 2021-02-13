Олимпийская сборная России обыграла Казахстан на турнире в Нур-Султане

Олимпийская сборная России на турнире Kazakhstan Hockey Open в овертайме обыграла вторую команду Казахстана со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Василий Глотов.

Ранее олимпийская сборная России проиграла первой команде Казахстана со счетом 1:2. В стартовой встрече турнира Россия победила Белоруссию со счетом 4:2.

Товарищеские матчи

Kazakhstan Hockey Open 2021

Россия (олимпийская) — Казахстан-2 — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Голы: Руденков — 1 (Брынцев, Гуслистов), 14:18 — 1:0. Муратов — 1 (Петухов, Шестаков), 36:10 — 1:1. Шашков — 1 (мен., Семенов, Хайруллин), 43:54 — 2:1. Данияр — 1 (бол., Бельгибаев), 56:39 — 2:2.

Вратари: Аликин — Крамарь.

Судьи: Плаксунов, Чубенко.

13 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».