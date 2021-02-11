Чибриков вошел в тройку самых молодых игроков сборной России в истории

Защитник Никита Чибриков вышел на лед в составе сборной России в матче Шведских хоккейных игр против Финляндии.

На момент игры Чибрикову было 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Он вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной в истории российского и советского хоккея.

В более молодом возрасте в составе национальной команды дебютировали только Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Владиславу Третьяку в день дебюта было 17 лет 7 месяцев 8 дней. Александру Овечкину — 17 лет 11 месяцев и 15 дней.