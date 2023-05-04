Глотов — о поддержке сборной России в Челябинске: «Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас»

Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов в интервью «СЭ» прокомментировал матчи против сборной Белоруссии в Челябинске.

— Как вам атмосфера на матчах в Челябинске?

— Все супер, мне очень понравилось.

— Ждали, что на сборную придет полный дворец?

— Я ждал, что придет много зрителей. Было очень приятно увидеть такую атмосферу. Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас: они болели, поддерживали. Мне очень понравилось.

Сборная «Россия 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.