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Сегодня, 08:02

Глотов — о поддержке сборной России в Челябинске: «Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов в интервью «СЭ» прокомментировал матчи против сборной Белоруссии в Челябинске.

— Как вам атмосфера на матчах в Челябинске?

— Все супер, мне очень понравилось.

— Ждали, что на сборную придет полный дворец?

— Я ждал, что придет много зрителей. Было очень приятно увидеть такую атмосферу. Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас: они болели, поддерживали. Мне очень понравилось.

Сборная «Россия 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.

Василий Глотов
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