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Сегодня, 08:14

Форвард сборной России Глотов: «Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов в интервью «СЭ» оценил уровень сборной Белоруссии после двух матчей в Челябинске.

— Перед матчами с белорусами вы говорили, что они серьезный соперник. Игры в Челябинске это подтвердили?

— У ребят новый тренер. Им есть что доказывать. У них новая система. Не все игроки ее знают. Думаю, им нужно время на адаптацию под новую систему и на притирку с новыми партнерами. Параллельно нет времени на раскачку. Все парни молодые, им надо доказывать. Это непростой момент для них. Они голодные, агрессивные. Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник. Это неправильная мысль.

Сборная «Россия 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.

Василий Глотов
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