Менелл считает, что отстранение сборной России не имеет смысла для мирового хоккея

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл поделился мнением об отстранении российских сборных от международных труниров.

«Для меня это решение [по недопуску] не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. Россия всегда была хоккейной страной, здесь всегда было очень много талантливых и качественных игроков. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — приводит слова Менелла ТАСС.

15 февраля хоккеисты молодежной сборной России написали письмо в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с просьбой рассмотреть вопрос возвращения на международные соревнования.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не собирается отвечать на подобные письма и ее собеседником по вопросам российского хоккея является ФХР и больше никто.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года.