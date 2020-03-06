«Кубок Газпром нефти» отменен из-за коронавируса
15:08
Детский международный хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти» был отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Проведение турнира планировалось с 13 по 17 апреля на олимпийских аренах Сочи. В розыгрыше кубка должны были принять участие 35 команд из 12 стран: Австрии, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и России.
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