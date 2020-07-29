Комиссия ФХР признала неаккредитованным агента Дениса Логинова

Комиссия по аккредитации хоккейных агентов ФХР выступила с заявлением относительно деятельности Дениса Логинова.

В октябре 2019 года Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Логинов обещал устроить 18-летнего хоккеиста Рината Газизова в одну из североамериканских лиг, однако в результате не выполнил работу, несмотря на то, что получил от родителей игрока 1,5 миллиона рублей за услуги агента.

— В связи с поступающими жалобами на гражданина Логинова Дениса, Комиссия по аккредитации хоккейных агентов заявляет следующее. Логинов Денис не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью, — говорится в заявлении на сайте ФХР. — Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ.

В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Д. Логинова к уголовной ответственности.