Канадцы не допустили Исхакова к участию в Суперсерии
20:57
Россиянина Руслана Исхакова не допустили к участию в матчах ежегодной Суперсерии между молодежной сборной России и сборными трех юниорских канадских лиг CIBC Canada Russia Series, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Отрицательное решение по вопросу участия 19-летнего Исхакова в матчах приняла Канадская хоккейная лига (CHL). Форвард выступает за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
? Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Александр Хованов и Егор Соколов примут участие в первом матче CIBC Canada Russia Series, против сборной QMJHL— Хоккей России (@russiahockey) November 4, 2019
CHL также проинформировала ФХР, что по вопросу участия Руслана Исхакова в матчах серии принято отрицательное решение
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