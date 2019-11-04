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Канадцы не допустили Исхакова к участию в Суперсерии

20:57

Россиянина Руслана Исхакова не допустили к участию в матчах ежегодной Суперсерии между молодежной сборной России и сборными трех юниорских канадских лиг CIBC Canada Russia Series, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отрицательное решение по вопросу участия 19-летнего Исхакова в матчах приняла Канадская хоккейная лига (CHL). Форвард выступает за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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