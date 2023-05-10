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Худобин — об игре сборной «России 25» в Красноярске: «Это особенное событие для города»

Алина Савинова
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Чемпион мира 2014 года Антон Худобин рассказал о своих впечатлениях от матча сборной «России 25» в Красноярске с командой Белоруссии (5:1).

«Хорошие впечатления от игры — и, главное, собралось много болельщиков. Как и на матчах «Сокола». Я понял, что в Красноярске любят хоккей. Было бы здорово, чтобы и клуб КХЛ тут появился. Я мыслю позитивно, верю, что это получится. Мне интересно на нашу молодежь посмотреть. В целом мне все нравится. Единственное, наверное, хотелось бы больше бросков, но ребята хотят красиво сыграть. Вообще это особенное событие для города, ведь сборная здесь никогда не была. Большое событие и для игроков, но в первую очередь для зрителей, и это чувствуется: им нравится, они наслаждаются, кайфуют. Улыбки, эмоции — это самое главное», — приводит «Чемпионат» слова Худобина.

Матч между сборной «России 25» и командой «Белоруссии» прошел 9 мая. 12 и 13 мая россияне проведут игры в Туле.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5097987-hudobin-igra-sbornoj-rossii-25-bolshoe-sobytiya-i-dlya-igrokov-i-dlya-bolelschikov.html
Антон Худобин
Хоккей
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