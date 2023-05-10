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Порядин: «Матчи с белорусами создают фундамент для возвращения хоккеистов на мировую арену»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин считает, что майское турне сборной «России 25» закладывают фундамент для возвращения на международные соревнования.

«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи. Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения, в этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны. Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шел чемпионат мира, поэтому надо тоже понимать, каково это сыграть так много игр», — приводит слова Порядина ТАСС.

Вчера, 9 мая, «Россия 25» в Красноярске победила белорусов со счетом 5:1.

Ранее команда России обыграли сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).

Также российская и белорусская команды сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Источник: https://tass.ru/sport/17710669
Павел Порядин
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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Порядин отметил, что для него было честью играть за команду «Россия 25» 9 мая
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