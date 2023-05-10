Порядин: «Матчи с белорусами создают фундамент для возвращения хоккеистов на мировую арену»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин считает, что майское турне сборной «России 25» закладывают фундамент для возвращения на международные соревнования.

«У белорусов хорошая команда, у них молодой состав и свои задачи. Рано или поздно мы вернемся на международную арену, и эти игры составляют фундамент нашего возвращения, в этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что ты достоин вызова в сборную страны. Конечно, обычно в мае ты отдыхаешь, но это интересный опыт. Раньше в конце апреля был финал в нашем чемпионате, а потом шел чемпионат мира, поэтому надо тоже понимать, каково это сыграть так много игр», — приводит слова Порядина ТАСС.

Вчера, 9 мая, «Россия 25» в Красноярске победила белорусов со счетом 5:1.

Ранее команда России обыграли сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).

Также российская и белорусская команды сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.