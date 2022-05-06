Хоккеист Юров поделился впечатлениями от участия в турнире в Санкт-Петербурге

Форвард молодежной сборной России по хоккею Данила Юров поделился мнением об участии в турнире в Санкт-Петербурге.

«Я уже за две-три недели знал, что меня вызовут. Сначала планировалось, что я поеду на турнир в Сочи, но потом решили, что сыграю здесь, мне было без разницы, ведь главное играть, — цитирует Юрова ТАСС. — Сам матч выдался тяжелым. Мы подсели чуть-чуть, но думаю, мы провели хороший матч и могли победить — моментов у нас было предостаточно».

Юров также сказал, что ему непривычно играть против друзей.

«Все друг друга знают, несколько человек из одного клуба, непривычно играть против друзей. Необычное чувство, никогда такого раньше не было. С Егором Коробкиным после матча поговорили немного, недавно с ним виделись», — добавил хоккеист.

Молодежная российская команда в первом матче на турнире уступила национальной сборной со счетом 2:4. В следующем матче 7 мая она сыграет с белорусами.