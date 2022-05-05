Полтапов: «Нестеров, Плотников и Григоренко, может, и разбили бы нас под орех, но мы вышли против ребят нашего возраста»

Нападающий молодежной сборной России Прохор Полтапов прокомментировал поражение от сборной России на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге (2:4).

— Сейчас во многих видах спорта взрослая и молодежная сборная России играют между собой. Согласны, что из всех игровых видов спорта хоккей — тот, где молодежка может обыграть старшую команду?

— В этой команде собраны не прям старшие игроки. Если бы приехали те же Нестеров, Плотников, Григоренко, — я условно назвал их, потому что сам из ЦСКА — они бы, может, и разбили нас под орех. А мы вышли против ребят нашего возраста. Да, есть пару человек постарше. Они и сыграли свою роль. Счет — 4:2.

— В чем проявляется разница между вами и ребятами постарше, которые более опытные?

— Слово опытный тут правильное. В каких-то моментах, когда нам надо больше времени подумать, они знают, что делать. Потому что они играли в КХЛ. Они быстрее, немного побольше. Против того же Сафонова очень неприятно играть. Он здоровый, окреп полностью.

Молодежная сборная сыграет против Белоруссии 7 мая. Взрослая команда — днем ранее.