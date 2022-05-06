Третьяк о сотрудничестве с Белоруссией: «Мы проведем много турниров для взаимодействия наших федераций»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и Федерацией хоккея Белоруссии.

— Мы с братьями белорусами подписываем меморандум о сотрудничестве. У нас братские связи на протяжении многих лет. Вы знаете, что в КХЛ белорусы не являются легионерами. Сегодня мы еще раз закрепляем наши отношения на бумаге. Это говорит о том, что в сегодняшнее непростое время наши команды будут играть на уровне национальных, молодежных, юношеских и детских команд.

В ближайшее время мы проведем много турниров для взаимодействия наших федераций. Надеюсь, что эти взаимодействия помогут развитию хоккея в Белоруссии. Мы в этих матчах проверим молодежь, а ребята получат удовольствие. Мы обмениваемся опытом — это касается и тренеров, и судей. С удовольствием поделимся с белорусами программой «Красная машина», где собрано лучшее, что есть в мировом хоккее для подготовки молодых спортсменов. Это тот материал, который нужно принимать. Будем проводить семинары с тренерами. У нас прекрасное взаимодействие и прекрасное будущее.

— Как будет осуществляться взаимодействие национальных сборных России и Белоруссии? Планируются ли какие-то турниры?

— Мы ждем и предложений от белорусских друзей. Они тоже хотят провести турнир. Мы не хотим, чтобы матчи игрались только у нас. Думаю, что белорусские болельщики хотят видеть у себя нашу сборную. Мы сыграем в один из перерывов чемпионата КХЛ.