«Горжусь и люблю». Тарасова поздравила Третьяка с днем рождения

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова тепло поздравила с днем рождения главу ФХР Владислава Третьяка.

— Владислав Третьяк с Днем рождения, — написала Тарасова. — Горжусь и люблю! Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР!

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации хоккея.