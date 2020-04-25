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«Горжусь и люблю». Тарасова поздравила Третьяка с днем рождения

12:22
Владислав Третьяк и Анатолий Тарасов. Фото Игорь Уткин
Владислав Третьяк и Анатолий Тарасов. Фото Игорь Уткин
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова тепло поздравила с днем рождения главу ФХР Владислава Третьяка.

— Владислав Третьяк с Днем рождения, — написала Тарасова. — Горжусь и люблю! Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР!

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации хоккея.

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