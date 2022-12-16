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Вратарь Илья Коновалов: «Больше предпочитаю классический хоккей, чем «3 на 3»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь сборной России Илья Коновалов прокомментировал выступление команды на турнире Кубок Первого канала в формате «3х3».

Россияне проиграли Казахстану (2:3 Б), но в матче за третье место разгромили Китай (9:2).

— Хотелось бы занять первое место, но третье — тоже почетно. Закончили турнир на хорошей ноте.

— Как вам хоккей «3 на 3»?

— Я доволен вызовом в сборную России, это всегда почетно и приятно. Тем более это домашний турнир, много болельщиков. Но, если честно, я больше предпочитаю классический хоккей, где есть силовая борьба, проявляется характер и больше эмоций.

— Насколько отличается работа вратаря?

— В классическом хоккее больше от обороны играют, а здесь хоккей сделан для зрителей, чтобы было много опасных моментов. Нам вратарям хочется отбивать шайбу, делать красивые сэйвы, — цитирует Коновалова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-konovalov-bol-she-predpochitayu-klassicheskij-hokkej-chem-3-na-3-tam-est-silovaya-bor-ba-i-harakter/
Илья Коновалов
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