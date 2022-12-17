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Сегодня, 12:46

Президент КХЛ Морозов высказался о возвращении сборной России на международные турниры

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное возвращение сборной России на международные соревнования.

«Болельщикам, функционерам, игрокам и тренерам хочется участвовать на международных соревнованиях — на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Кубок мира перенесли по понятным всем причинам. Мы надеемся на лучшее и ждем этого времени. Надо быть готовым к тому, чтобы, когда нас допустят, мы остались такой же сильной хоккейной державой, как и прежде», — отметил Морозов.

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.

Молодежный и взрослый чемпионаты мира, которые должны были пройти в России в 2023 году, были перенесены в другие страны. Также сборная России была отстранена от участия в Евротуре.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
Сборная России по хоккею
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