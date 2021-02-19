ФХР отреагировала на видео с тренером, обучающим маленьких детей драке

Федерация хоккея России на официальном сайте 19 февраля отреагировала на видео, где тренер обучает детей тактике драки на льду.

ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которая прямо запрещает такие методы в отношении детей.

Федерация внимательно следит за деятельностью всех хоккейных школ России и будет жестко пресекать несоблюдение методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов.

ФХР проводит собственное расследование по данному эпизоду, материалы направлены в Дисциплинарный комитет ФХР в целях проверки действий тренера с точки зрения нарушения правил, регламентов и кодекса этики ФХР. По результатам расследования к тренеру могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации.