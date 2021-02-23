В День защитника Отечества состоялось совместное мероприятие Федерации хоккея России и канадской организации «Хоккейная машина времени». Легенды советского хоккея пообщались с канадскими журналистами и историками, ответив на вопросы о Суперсерии 1972 года.

Беседа состоялась в онлайн-формате и длилась больше часа, в ходе разговора обсуждались ключевые события и наследие Суперсерии.

«В следующем году будем праздновать 50-летие Суперсерии, участники тех матчей встретятся в очередной раз. Игры 1972 года были уникальным событием — в одном ряду с полетом Гагарина и другими легендарными вехами отечественной истории. Важно, чтобы наша страна знала о своих героях. Все поколения жителей России должны помнить, как национальная сборная впервые в истории поехала на матчи с заокеанскими профессионалами и показала яркий победный хоккей. Канадцы думали, что будут отгружать нам по 20 шайб в каждом матче. Но мы тренировались по три раза в день и были готовы показать себя с самой лучшей стороны. И на равных сражались с лучшими игроками Северной Америки», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка пресс-служба организации.