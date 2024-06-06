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Сегодня, 13:19

«Красная машина» и Российский фонд прямых инвестиций стали партнерами в реализации проекта «Хоккейный Город Сколково»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково», сообщается на официальном сайте ФХР.

Соглашение было подписано в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума. Спорткомплекс объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру. Целевой объем финансирования проекта — 3 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге уже действует аналогичный комплекс — Хоккейный Город СКА. В Москве ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Источник: https://fhr.ru/news/item/107985/
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