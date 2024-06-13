В ФХР прокомментировали санкции, наложенные Канадой на Третьяка

В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали информацию о санкциях, наложенных Канады на президента федерации Владислава Третьяка.

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против Третьяка. Они были введены еще в феврале прошлого года. Сегодня эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового. Сам Владислав Александрович в эти дни работает в Казани на Играх стран БРИКС. И его самое большое ожидание в плане хоккея связано только с тем, чтобы сборная России вернулась к международным соревнованиям, борясь за медали на чемпионатах мира и Олимпиадах, — заявили в ФХР.

Сегодня стало известно, что власти Канады включили в санкционный список Третьяка. В феврале 2023 года легендарный советский хоккеист уже попадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного списка была уточнена его дата рождения.

В ходе игровой карьеры Третьяк выступал за ЦСКА. Помимо трех побед на Олимпиадах бывший вратарь сборной СССР становился десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк входит в символическую сборную XX столетия ИИХФ.