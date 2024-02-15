Дементьев: «У ИИХФ есть определенная алогичность в принятых решениях и ее действиях»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще на сезон продлить отстранение сборной России от международных матчей.

«Мне очень понравилась тема, которую поднял Роман Ротенберг по этому поводу. А в чем виноват детский хоккей? Сборные от 16 до 20 лет. Я совершенно точно знаю, что представители других международных федераций также высказывают свое недоумение по этому поводу. У ИИХФ есть определенная алогичность в принятых решениях и ее действиях.

Поймите правильно, самое главное наше достояние — это талантливые игроки, которые выходят на мировой рынок и драфтуются в НХЛ. Когда четыре спортсмена из России попадают в первый раунд — это показывает уровень хоккея в стране и то, от чего отказываются представители других федераций. Посмотрите, уже даже Канадская хоккейная лига задумывается о том, чтобы все-таки вернуть на драфт россиян с белорусами, они крайне нуждаются в их таланте», — цитирует RT Дементьева.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.