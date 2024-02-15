Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 05:38

Дементьев: «У ИИХФ есть определенная алогичность в принятых решениях и ее действиях»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще на сезон продлить отстранение сборной России от международных матчей.

«Мне очень понравилась тема, которую поднял Роман Ротенберг по этому поводу. А в чем виноват детский хоккей? Сборные от 16 до 20 лет. Я совершенно точно знаю, что представители других международных федераций также высказывают свое недоумение по этому поводу. У ИИХФ есть определенная алогичность в принятых решениях и ее действиях.

Поймите правильно, самое главное наше достояние — это талантливые игроки, которые выходят на мировой рынок и драфтуются в НХЛ. Когда четыре спортсмена из России попадают в первый раунд — это показывает уровень хоккея в стране и то, от чего отказываются представители других федераций. Посмотрите, уже даже Канадская хоккейная лига задумывается о том, чтобы все-таки вернуть на драфт россиян с белорусами, они крайне нуждаются в их таланте», — цитирует RT Дементьева.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1272871-dementev-rossiya-futbol-otstranenie
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ
Фильм «Лед-3» вышел в прокат 14 февраля
Причиной смерти девочки во время лечения зубов могла стать большая доза наркоза
Путин положительно оценил работу МЧС России
Рогов сообщил, что в районе Работина военные ВСУ сдались в плен
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сменил владельца
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин отреагировал на решение ИИХФ еще на сезон продлить отстранение сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости