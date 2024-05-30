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Сегодня, 07:15

В Минспорте Кемеровской области поддержали идею назвать одну из арен именем Бобровского

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус поддержал идею назвать одну из ледовых арен Новокузнецка именем вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Пока на меня не выходили по этому вопросу. Это решает муниципалитет, мы даже не согласовываем, они назвали именем легендарного хоккеиста Олега Короленко арену, которую мы четыре года ремонтировали, где сейчас играет «Металлург». Я так понимаю, Бобровский в том районе тренировался. Почему не назвать — все-таки теперь не скоро появится новый чемпион мира, тем более в новокузнецком «Металлурге».

Мы можем только внести согласование. Сейчас мы строим легкоатлетический манеж, его директором является олимпийский чемпион по ходьбе Вячеслав Иваненко. И мы выходили по поручению губернатора на городских депутатов, город сынициировал, депутаты проголосовали за то, что после ремонта Дворец спорта будет носить имя Иваненко. То есть мы были инициаторами. А здесь если он сам выходит, то на депутатов Новокузнецка, и они решают. Это не областной, а муниципальный объект. Я за переименование, я не участвую в этом процессе. Если согласование будет, то я выступлю «за», — цитирует ТАСС Мяуса.

35-летний Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Он выступал за клуб до окончания сезона-2009/10, после чего перебрался в НХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/20938703
Сергей Бобровский
Хоккей
ХК Металлург (Новокузнецк)
Сергей Мяус
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