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Фетисов объяснил введение Канадой санкций против Третьяка

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Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
Фото Владимир Беззубов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum прокомментировал новость о том, что президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка включили в санкционный список Канады.

«Там сильное проукраинское лобби. Когда мы играли в западной части Канады в 1970-е годы, против нас постоянно устраивали какие-то провокации. Если недавно канадский парламент стоя приветствовал бандеровца, почему мы удивляемся санкциям против Третьяка?» — сказал Фетисов.

13 июня 2024 года власти Канады включили Третьяка в санкционный список. В феврале 2023 года легендарный советский хоккеист уже подпадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного списка была уточнена его дата рождения.

В ходе игровой карьеры Третьяк выступал за ЦСКА. Бывший вратарь сборной СССР не только трижды побеждал на Олимпиадах, но и является десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк входит в символическую сборную XX столетия ИИХФ.

Источник: ИА Regnum
Владислав Третьяк
Вячеслав Фетисов
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