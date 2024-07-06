Третьяк рассказал о планах провести матч Россия — Канада в ОАЭ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Тетьяк рассказал о планах провести матч между сборными России и Канады в ОАЭ.

«Есть мысли сыграть бы с канадцами где-то в третьей стране, например, в Эмиратах. Было бы интересно. Ну, хорошо, не основными сборными, но хотя бы молодежными, 20-летними. Канадцы меньше в политике участвуют, можно с ними сыграть. Тем более, они знают, что, какой бы чемпионат мира ни был, на каком бы месте Канада и Россия ни были, главный матч — это Канада — Россия. При всем уважении к финнам, шведам, чехам», — приводит «КП Спорт» слова Третьяка.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.