ФХР выразила соболезнования в связи со смертью поэта Добронравова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

«Не стало автора Добронравова, песни «Трус не играет в хоккей» и многих других произведений, которые знала и любила вся страна. Помним. Скорбим», — написала пресс-служба ФХР.

Также президент федерации Владислав Третьяк поделился своими воспоминаниями о Добронравове.

«Его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни. Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам.

Я много раз с ним встречался, был знаком. На Олимпиады он приезжал со своей женой Александрой Пахмутовой, болел за нас на трибунах, давал концерты на Олимпиадах в узком кругу. Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта", — сказал Третьяк.

Поэт Добронравов скончался после продолжительной болезни на 95-м году жизни. Авторству поэта, болельщика «Динамо», принадлежат многие известные песни о спорте, в том числе «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и другие.