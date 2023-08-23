Федоров признан лучшим российским тренером, Гафуров — лучшим менеджером, Ротенберг попал в топ-10 в обеих номинациях
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров заняли первое место в номинациях «Лучший тренер» и «Лучший менеджер» в рамках голосования премии «Лучший хоккеист России».
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Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Каждый участник опроса в номинациях «Тренер» и «Менеджер» мог назвать топ-3. Далее результаты суммировались — 5-3-1 очков за 1-5-е места.
Тройку лучших тренеров составили: Федоров, Игорь Ларионов (Торпедо) и Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс), менеджеров — Гафуров, Игорь Есмантович (ЦСКА) и Марат Валиуллин (Ак Барс).
Отметим, что главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг получил голоса в обеих номинациях и попал в топ-10 (8-е место как тренер и 6-е место как менеджер).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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