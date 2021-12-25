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Фазель: «Моя цель — помогать российскому спорту»

15:06
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Почетный президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил, что считает своей целью возвращение российского спорта в международную семью.

«Я продолжу посещать Россию. Моя цель — помогать российскому спорту в плане взаимодействия МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России. И я сделаю все возможное, чтобы помочь российскому спорту и чтобы он вернулся в международную семью», — цитирует ТАСС Фазеля.

Напомним, Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под отечественным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх, на этих соревнованиях не может звучать национальный гимн.

Еще до ухода Фазеля с поста президента ИИХФ сообщалось о том, что швейцарец может занять одну из должностей в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13299765

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Роман Шишов все материалы автора
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