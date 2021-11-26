Минспорт утвердил Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею, информирует ТАСС.

Предварительно экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной. До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин.

Ближайшим турниром, на котором Жамнов будет руководить национальной командой, станет Кубок Первого канала. Он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Его помощниками в тренерском штабе будут главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками НХЛ является Илья Ковальчук.