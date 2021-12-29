Команда Путина и Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, сообщает ТАСС. Он состоялся в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Президенты играли за одну команду — белых — и победили красных со счетом 18:7. Счет на 3-й минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу в ворота соперника забил Лукашенко. В итоге Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.

Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером 1. На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. В его активе четыре гола.