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Команда Путина и Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею

20:32
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, сообщает ТАСС. Он состоялся в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Президенты играли за одну команду — белых — и победили красных со счетом 18:7. Счет на 3-й минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу в ворота соперника забил Лукашенко. В итоге Путин забросил семь шайб, Лукашенко — две.

Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером 1. На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. В его активе четыре гола.

Дополнительная информация:

https://t.me/tass_agency/98194

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Евгений Петров все материалы автора
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