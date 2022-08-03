Кожевников об отстранении ХК «Сахалин»: «Ничего не сделаешь, пускай повыпендриваются»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении российского клуба «Сахалин» от участия в Азиатской хоккейной лиге «в связи с политической обстановкой».

«Ничего не сделаешь, пускай повыпендриваются. Что делать хоккейному клубу в такой ситуации? Играть. Там же есть команды где-то рядом. Оказались в такой ситуации, надо набраться терпения. Это одна из главных вещей сейчас», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ХК «Сахалин» был создан в 2013 году. Команда выступала в Азиатской хоккейной лиге с 2014 года и была единственным представителем России в турнире.