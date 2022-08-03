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Каменский про отстранение «Сахалина»: «Я считаю, что это глупость — спорт перемешивать с политикой»

Каменский назвал глупостью отстранение «Сахалина» от участия в Азиатской хоккейной лиги
Алексей Еремин
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский, входящий в правление Федерации хоккея России (ФХР), прокомментировал отстранение «Сахалина» от участия в розыгрыше Азиатской хоккейной лиги сезона-2022/23.

«Я считаю, что это глупость — спорт перемешивать с политикой, — цитирует Каменского Vprognoze.ru. - От этого страдают не только хоккеисты «Сахалина», но и спортсмены всей Азиатской хоккейной лиги, от которой и отстранили клуб. Будет ли рассмотрена возможность вступления «Сахалина» в КХЛ? Все будет зависеть от структуры, от возможностей. Естественно, все возможно, но нужно смотреть. Есть не только КХЛ, есть ВХЛ, есть Молодежная хоккейная лига».

«Сахалин» был образован в 2013 году, команда базируется в Южно-Сахалинске и выступала в Азиатской хоккейной лиге с 2014 года.

«Сахалин» становился чемпионом турнира в сезоне-2018/19, а в сезоне-2019/20 российский клуб разделил победу с корейским «Анян Халла». Тот сезон не был доигран до конца из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22 в Азиатской хоккейной лиге выступали только японские команды, это было связано с пандемией коронавируса.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10181048-kamenskij-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnom-vstuplenii-sahalina-v-khl.html
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КХЛ
Валерий Каменский
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