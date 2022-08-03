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Сегодня, 11:33

Азиатская хоккейная лига отстранила российский клуб «Сахалин» по политическим причинам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты «Сахалина».
Фото ХК «Сахалин»

Российский хоккейный клуб «Сахалин» сообщил о том, что команда была отстранена от участия в розыгрыше Азиатской хоккейной лиги сезона-2022/23.

Решение было принято во время заседания Азиатской лиги. «Сахалин» был единственным представителем России в этом турнире.

«По итогам заседания руководством Лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить спортсменов «Сахалина» от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой»», — говорится в заявлении на официальном сайте «Сахалина».

«Сахалин» был образован в 2013 году, команда базируется в Южно-Сахалинске. Команда выступала в Азиатской хоккейной лиге с 2014 года.

«Сахалин» становился чемпионом турнира в сезоне-2018/19, а в сезоне-2019/20 российский клуб разделил победу с корейским «Анян Халла». Тот сезон не был доигран до конца из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22 в Азиатской хоккейной лиге выступали только японские команды, это было связано с пандемией коронавируса.

Источник: https://www.oneteamsakhalin.com/hockey-news/itogi-zasedaniya-direktora-akhl-2?category_id=4
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