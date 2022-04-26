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26 апреля, 16:20

«Детский тренер умер прямо во время занятий. Он пережил инфаркт, но все равно продолжал работать». Рассказ о регионе, где много снега, но на улице играть в хоккей невозможно

Президент Федерации хоккея Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал о развитии спорта в регионе
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото Андрей Ткачев
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Интервью с президентом Федерации хоккея Ямало-Ненецкого автономного округа Сергеем Дегтяревым.

В ЯНАО занимается хоккеем около 3 тысяч детей

— Как давно занимаетесь хоккеем в регионе и как обстоят дела с ним?

— Хоккей в нашем регионе существует с 1960-х. Понятно, что это было на уровне энтузиазма: мужики во дворах сами строили коробку и заливали площадку. Первая любительская команда была основана в 1965 году. Проводились мини-чемпионаты среди любителей, но профессиональной команды никогда не было. В 2001-м у нас в Салехарде построили первую муниципальную ледовую арену — для полноценных занятий хоккеем, с искусственным льдом, трибунами. Чуть ранее в конце 1990-х годов появились ведомственные арены в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме и других городах — их строили «Газпром» и другие нефтегазовые компании для своих работников. Такая ситуация была вплоть до 2012 года. Со строительством арены в Салехарде начался период активного развития хоккея: детско-юношеского и любительского, появились команды ночной лиги. В 2012 году развитию хоккея в регионе предали новый импульс, прежде всего это связано с началом строительства ледовых арен в других городах округа.

Сегодня во всех крупных городах есть арены, сейчас они появляются и в сельских населенных пунктах. Большая часть муниципальных образований в округе имеет свои катки с искусственным льдом. Теперь нам надо успевать за инфраструктурой. Она есть, но простаивать просто так не должна. Нужно, чтобы на каждой арене были сформированы полноценные группы детей. Очень много любителей — все три дивизиона ночной лиги: «Мечты», «Надежды», «40+». Есть турниры и среди ребят, задействованных в профессиональных командах, кто в ночной лиге играть не может.
С прошлого сезона у нас в округе появился и профессиональный хоккей — команда «Ямал», выступающая в НМХЛ (бывшая МХЛ-Б). У команды хорошее финансирование, ребятам платят неплохие зарплаты, если сравнивать с другими из этой лиги — в районе 40-45 тысяч рублей в месяц. Выступили не очень — от первого сезона ожидали немножко больше. У нас есть особенность — стараемся сделать ставку на своих игроков, хоккеистов из Ямало-Ненецкого автономного округа. 50-60 процентов игроков — доморощенные. Этим мы гордимся. И рассчитываем на большее. Команда ЮХЛ 2004 года рождения пробилась в «Турнир четырех» за право играть на общероссийском финале, к сожалению, заняли третье место и не смогли добыть заветную путевку. На подходе неплохие ребята 2008 года рождения. Дети более младших возрастов участвуют в чемпионате России. И не в качестве мальчиков для битья — сопротивляются ведущим школам соседних регионов — «Трактору», «Автомобилисту», «Салавату Юлаеву».

Наборы в школах идут неплохие. У нас в округе действуют восемь сильных школ, в каждой из которых занимаются порядка 300 человек. Если взять все школы, то получится примерно 3 тысячи детей.

Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Андрей Ткачев

— Сколько школ играют на первенстве России?

— Три школы — Салехард, Ноябрьск и Пуровский район. Планируем запустить четвертую из города Надыма. Остальные школы участвуют в «Золотой шайбе». Стараемся, чтобы все были вовлечены в соревновательный процесс.

В ближайшей перспективе планируем, чтобы у нас появилась структура, при которой все школы в округе были связаны между собой и могли направлять своих талантливых ребят в главную команду региона для продолжения спортивной карьеры. Не будем называть это громким словом «академия». Но хотим, чтобы у этих ребят был шанс заявить о себе и они имели больше условий для занятий. Мы следим, где в каких профессиональных командах появляются наши ребята. Например, в «Югре» играет Влад Кара (выступал в КХЛ за «Ак Барс», «Спартак» и «Северсталь». — Прим. «СЭ»). Это наш воспитанник. За «Нефтяник» из Альметьевска — Даниил Воеводин, за «Ростов» — Айрат Мурзин. Но все они уехали от нас лет в 12, кто-то — вообще в 10. Мы хотим этот процесс приостановить, чтобы они играли у нас. Если бы мы с 500-тысячным населением нашего региона собирали бы команду ЮХЛ из наших талантливых воспитанников, то смогли бы давать бой всем ведущим школам.

— С созданием интерната планируете привлекать ребят из других регионов, которые по каким-то причинам не могут пробиться в ведущих школах?

— Конечно. Понятно, что мы сегодня не можем предложить условия как в ведущих академиях хоккея, но у нас есть интернат, и функционирует он в основном для игроков с Ямала, которым тяжело добираться в Салехард из удаленных городов. Но если мы приняли решение привлекать хоккеистов из школ других регионов, то ставим условия, чтобы они были на голову сильнее наших воспитанников.

Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Андрей Ткачев

Создание взрослой профессиональной команды — далекая мечта

— Не было мыслей создать взрослую профессиональную команду, чтобы заявиться в первенство ВХЛ?

— Это наша далекая мечта. Такой ориентир должен быть всегда. Пока мы занимаемся детьми и молодежью. Когда ты видишь отдачу от этой работы, всегда приятно. В профессиональном хоккее своя жизнь, свои правила, зачастую очень жесткие. В нем меньше души и больше коммерции. Но жизнь не стоит на месте, почему бы и нет?! Сейчас в Салехарде строится новая арена на 3 500 зрителей и тренировочным полем. Таким образом, у нас в городе будет уже четыре арены с искусственным льдом. Это означает, что будет база, на которой может существовать и профессиональный клуб. Но к этому надо подходить системно, чтобы в наших школах было много сильных выпускников, за счет которых подпитывать взрослую команду. А не просто набрать каких-то людей и с ходу заявиться в профессиональную лигу.

— Сколько в регионе крытых катков с искусственным льдом?

— 16. И три арены с натуральным льдом под крышей.

Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Андрей Ткачев

— Как обстоят дела с уличными коробками?

— На улице заливают не так много арен. В основном они предназначены не для хоккея, а для массового катания. Но в наших погодных условиях играть в хоккей на улице не так-то и легко. В основном уличный лед задействован в начале и конце зимнего сезона — в октябре, ноябре и апреле. Зимой у нас бывают экстремально низкие температуры, и люди, покатавшись 15-20 минут, начинают разбегаться.

— Надо полагать, хоккей в регионе при таком количестве арен очень популярен.

— Да, для нас это спорт номер один. По причине погодных условий тяжело развивать тот же футбол. Даже лыжи: казалось бы, снега много! Но когда на улице минус 40, то кататься очень тяжело. Хотя и там у нас есть успехи.

На матчах НМХЛ у нас всегда полная арена. Даже на ЮХЛ заполняемость большая — на 1 000 мест приходят по 500-600 человек. Люди из других регионов удивляются. Из Челябинска приезжают и говорят: «У нас на ЮХЛ, кроме 20 родителей, никого нет. А у вас огонь — много народу, шоу. Высокие стандарты современного хоккея!»

Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Андрей Ткачев

— Как вы сами стали заниматься развитием хоккея в регионе?

— Я сам всю жизнь занимался футболом. Когда захотел отдать четырехлетнего сына в какой-нибудь спорт (он дома мячом избил все стены), мне в департаменте спорта посоветовали хоккей. Так как в футбол у нас принимают только с семи лет. У этой группы был хороший тренер — Канев Алексей Аристархович. Он воспитал много хороших ребят — Ион-Георгий Костев, Владислав Кара, Даниил Воеводин и еще несколько его воспитанников заиграли на профессиональном уровне.

Это был настоящий детский тренер. Он умер во время тренировки своей последней команды! Уже был с инфарктом, находился на больничном, но все равно приходил на стадион, не мог оставить детей в стороне. Именно Канев предложил мне начать играть в хоккей. До этого я выходил на лед только на массовое катание. Но теперь так втянулся, что играю в ночной лиге. Наша команда «Восход» поедет в Сочи на финальный этап.

Как небезразличный родитель я стал вникать во все нюансы, доставать хоккейных руководителей, много общаться с хоккейными людьми. Процесс закрутился, мне начали звонить родители, тренеры из других городов Ямала. В какой-то момент оказалось вакантным место руководителя региональной федерации хоккея. И хоккейная общественность предложила мне ее возглавить. Отдельно хотел бы сказать про поддержку губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Он много внимания уделяет хоккею. Ледовые арены в каждом городе — именно его протекция. За счет регионального бюджета при его руководстве построили четыре арены и еще четыре строятся. Команда «Ямал» в НМХЛ — именно его решение: наше хоккейное сообщество вышло на него с предложением, он поддержал нашу инициативу и выделил необходимые средства.

Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото Андрей Ткачев
Хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе.
Андрей Ткачев
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1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
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1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
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27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

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Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

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