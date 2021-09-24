Удастся ли специалисту повторить успех Пхенчхана-2018?

Олег Знарок, назначенный главным тренером сборной России на олимпийский сезон-2021/22, стал четвертым специалистом, которому удалось во второй раз в карьере возглавить российскую национальную команду. Несколько раз возглавляли сборную Виктор Тихонов и Борис Михайлов, дважды главным оказывался Зинэтула Билялетдинов, перед практически полным олимпийским циклом Сочи-2014 он поработал на Кубке мира-2004.

Тренеры сборной России, возвращавшиеся на свой пост. Фото «СЭ»

За время отсутствия Знарка на тренерской скамейке сборной сменилось три главных тренера и один исполняющий обязанности. Под их руководством команда провела 65 матчей, в которых одержала 43 победы и завоевала бронзу ЧМ-2019 и выиграла Еврохоккейтур-2020/21. Наиболее успешным из тренеров оказался как раз временщик Игорь Ларионов, который, подменяя Валерия Брагина, не отдал соперникам ни одной из игр двух этапов ЕХТ. Хуже всего получилось у Алексей Кудашова, который слабо провел второстепенные турниры, а на ЧМ-2020 вместе с командой не попал из-за пандемии коронавируса.

Тренеры сборной России после ухода Олега Знарка. Фото «СЭ»

Помощниками Знарка стали Алексей Жамнов, выигравший с ним Олимпиаду в Пхенчхане, а затем поработавший с Воробьевым на двух чемпионатах мира, а также дебютант штаба сборной Сергей Зубов. Кроме того, в роли консультанта в команде останется Валерий Брагин, ездивший с командой на последний чемпионат мира.