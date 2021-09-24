С ним у России точно больше шансов, чем со штабом образца ЧМ-2021.

Объединит игроков

Чуть не выронил диктофон на гала-матче в честь Рене Фазеля, когда в перерыве записывал слова Вячеслава Фетисова. Пока остальные спикеры рассуждали о достижениях президента ИИХФ и выборах нового руководителя Федерации, двукратный олимпийский чемпион раскритиковал первых лиц ФХР. Фетисов назвал «бардаком» то, что сборная России до сих пор не объявила тренерский штаб на Олимпиаду в Пекине.

Совпадение или спланированный шаг, но не прошло и суток, как от ФХР пришла ответная реакция. По сенсационности не уступающая словам Фетисова. Олег Знарок возвращается в сборную России. Не на должность консультанта, о чем вы подумали изначально, а на пост главного тренера. А в советники как раз-таки перевели Валерия Брагина. Как часто, для чего и по каким вопросам Олег Валерьевич будет консультироваться с наставником СКА, не берусь даже предположить.

Знарок в роли главного тренера на Олимпиаде — сильный ход для сборной. Чего мелочиться: его выбор — лучший из возможных. Он знает, как работать с игроками из НХЛ. Его уважают лидеры — не сомневаюсь в авторитете Олега Валерьевича. Брагин — и близко не Знарок по тренерской харизме. К тому же уверен, что Олег Валерьевич сейчас мотивирован как никогда. Яркое выступление на Олимпиаде перекроет фиаско со «Спартаком» и поможет вернуться на высокий клубный уровень. Если это, конечно, его интересует. Не забывайте, что Знарок рулил сборной с энхаэловцами на последнем Кубке мира. Опыт 2016 года поможет ему в Китае.

Знарок — знаковая личность и большой авторитет в хоккейном мире. Он до последнего отстаивает командные интересы и не потерпит равнодушия в коллективе. Игроки это чувствуют — и готовы приехать ради него в сборную. Для них Олег Валерьевич — как гарант благоприятной атмосферы и правильного отношения. Недаром Знарок безоговорочно выиграл голосование среди хоккеистов КХЛ — под руководством какого тренера они бы хотели сыграть? Двадцать процентов опрошенных выбрали Олега Валерьевича, а у ближайших преследователей — только около пяти.

О Знарке вы едва ли услышите негативные отзывы от хоккеистов. Без конфликтов, разумеется, не обходилось, но они единичные. Олег Валерьевич — сильный мотиватор, способный создать семью из пяти звеньев и трех вратарей. Сплоченный коллектив — важный фактор на краткосрочном турнире, когда не будет времени на раскачку. Знарок точно сможет объединить одной целью Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина, которые привыкли царствовать в своих клубах, а теперь троном и почестями придется делиться.

Лишь поэтому готов закрыть глаза на сомнения по тактическим идеям Знарка. Но в данном вопросе должны подсуетиться его помощники (Сергей Зубов, Алексей Жамнов), которых пригласили на престижный турнир не для галочки. Только совместными усилиями наш штаб способен поразить канадцев и остальных грандов.

Не даст манипулировать собой

Вы можете возразить, что среди игроков найдутся и те, кто готов подставить левую, а затем и правую щеки за Брагина. Если за тактику по большей части в ответе помощники, почему бы не оставить главным Валерия Николаевича? Брагин, запомнившийся фирменными камбэками и прогулками по бортику, умел зажечь глаза молодежи. Но на Олимпиаде тренеру пришлось бы работать со взрослыми дядьками, которых не вдохновишь только пламенными речами. Подход из молодежной сборной не соответствует Овечкину и компании. Первый же диссонанс в коллективе — из-за результатов или личных обид — приведет к деморализации атмосферы. Чего точно не допустит Знарок.



С ним будет меньше бардака и внутри тренерского штаба. С трудом могу представить, чтобы помощники Знарка вырывали бы у него планшетку. За такие проделки может прилететь не только словесно. Главное, что Олег Валерьевич — не перчаточная кукла. Манипулировать собой он не позволит. Этим духом проникнутся и хоккеисты, которые прекрасно понимали, кто рулил сборной на последнем чемпионате мира. Концовка латвийской драмы напомнила известную басню Ивана Крылова, когда лебедь рак и щука не сдвинули воз с места.

Пока загадка, сможет ли Олег Валерьевич привнести в игру сборной нечто новое. То, чем мы могли бы удивить и сбить с пути тех же канадцев. Вы же помните, что мы обязательно должны выиграть следующий матч с «Кленовыми»? Но назначение Знарка — благо как минимум для игроков и командного духа. За него готовы биться Овечкин и Ко. К нему без сомнений приедет зять Артемий Панарин. В сборную вернулся авторитетный и уважаемый специалист, который точно не «лишний на лавке». Осталось только укрепить штаб сильными помощниками.