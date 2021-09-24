Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    КХЛ

Знарок — четвертый тренер, который возвращается в сборную России. Пока его не было, мы брали только бронзу ЧМ и Евротур

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
24 сентября 2021, 19:00
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Тренеры сборной России, возвращавшиеся на свой пост. Фото «СЭ» Тренеры сборной России после ухода Олега Знарка. Фото «СЭ» Тренерский штаб сборной России на крупных турнирах после отставки Олега Знарка. Фото «СЭ»
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:
Удастся ли специалисту повторить успех Пхенчхана-2018?
Олег Знарок.Назначение Знарка — решение не только ФХР. Берите выше, гораздо выше

Олег Знарок, назначенный главным тренером сборной России на олимпийский сезон-2021/22, стал четвертым специалистом, которому удалось во второй раз в карьере возглавить российскую национальную команду. Несколько раз возглавляли сборную Виктор Тихонов и Борис Михайлов, дважды главным оказывался Зинэтула Билялетдинов, перед практически полным олимпийским циклом Сочи-2014 он поработал на Кубке мира-2004.

Тренеры сборной России, возвращавшиеся на свой пост. Фото "СЭ"
Тренеры сборной России, возвращавшиеся на свой пост. Фото «СЭ»
Олег Знарок.Знарок в сборной — это победа над бардаком. Но никакой гарантии медалей на Олимпиаде его приход не дает

За время отсутствия Знарка на тренерской скамейке сборной сменилось три главных тренера и один исполняющий обязанности. Под их руководством команда провела 65 матчей, в которых одержала 43 победы, завоевала бронзу ЧМ-2019 и выиграла Еврохоккейтур-2020/21. Наиболее успешным из тренеров оказался как раз временщик Игорь Ларионов, который, подменяя Валерия Брагина, не отдал соперникам ни одной из игр двух этапов ЕХТ. Хуже всего получилось у Алексея Кудашова, который слабо провел второстепенные турниры, а на ЧМ-2020 вместе с командой не попал из-за пандемии коронавируса.

Тренеры сборной России после ухода Олега Знарка. Фото "СЭ"
Тренеры сборной России после ухода Олега Знарка. Фото «СЭ»

Помощниками Знарка стали Алексей Жамнов, выигравший с ним Олимпиаду в Пхенчхане, а затем поработавший с Воробьевым на двух чемпионатах мира, а также дебютант штаба сборной Сергей Зубов. Кроме того, в роли консультанта в команде останется Валерий Брагин, ездивший с командой на последний чемпионат мира.

Тренерский штаб сборной России на крупных турнирах после отставки Олега Знарка. Фото "СЭ"
Тренерский штаб сборной России на крупных турнирах после отставки Олега Знарка. Фото «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Читайте также

О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
Воры вернули Весниной олимпийские медали с запиской и коробкой конфет
Павлюченкова проиграла 61-й ракетке мира во втором круге турнира в Чехии
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное