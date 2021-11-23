В 2024 году «три на три» станет официальным видом на юношеской Олимпиаде. Не за горами и взрослые турниры.

Хоккей «три на три» — короче, дешевле и понятнее

Новый президент ИИХФ Люк Тардиф высказался за то, чтобы в программу Олимпиады ввести альтернативную версию хоккея — формат «три на три». Запоздал ли хоккей с этой идеей? Ведь в баскетболе «три на три» уже этим летом разыграны олимпийские медали. Думается, там все-таки давние традиции стритбола, а овертаймы «три на три» вошли в моду только в середине прошлого десятилетия, поэтому все вполне закономерно и своевременно.

У идеи Тардифа много сторонников. По моим сведениям, боссы КХЛ Алексей Морозов и Сергей Доброхвалов тоже за развитие этого направления.

Руководители наверняка видят, что современный спорт высших достижений не вызывает душевного отклика у молодежи. Об этом говорят цифры, статистика. Возможно, у молодежи нет чувства сопричастности из-за излишней заорганизованности спорта, из-за его регламентированности, официозности, системности, чрезмерной стерильности в поведении и высказываниях звезд. Еще одна причина — продолжительность игр, соревнований. Для молодежи с ее клиповым сознанием просидеть больше двух часов, сконцентрировавшись на чем-то одном, — это пытка. Игры должны быть покороче. Причем значительно.

Версия хоккея «три на три» проще для понимания, для восприятия, потому что там мало тактики и больше голов, больше событий. Принципиально иная динамика, что, безусловно, зацепит молодежь. Успех в формате «три на три» приходит за счет развития индивидуального мастерства, что опять же будет выгодно отличать альтернативную версию хоккея. Она будет менее контактной из-за увеличения пространства для игроков — следовательно, уменьшится количество силовых приемов. Пострадает зрелищность? Зато не будет сотрясений мозга, понизится травматизм.

Женский хоккей в формате «три на три». Фото Getty Images

Выпускники школ, не пробившиеся в профи, освоят новый формат

У нас об этом мало задумываются, а в Северной Америке для родителей сотрясения — пугающий фактор, когда они решают, в какой вид спорта отдать ребенка. Читал книгу «Пока горят огни» Шона Фитц-Джералда, и там говорится о том, что опасение за здоровье детей отрицательно влияет на массовость хоккея. Собственно, поэтому НХЛ всячески борется с драками.

Поскольку в формате «три на три» нет никаких схем, то одного тренера будет достаточно на лавке. Такой хоккей дешевле, так как в команде значительно меньше игроков и персонала. За один день можно сыграть несколько матчей — реально проведение в одном городе быстротечных турниров, фестивалей хоккея, которые укладываются в пару выходных дней. С минимальными затратами на логистику и проживание. С учетом экономического кризиса из-за пандемии это даже не плюс, а плюсище для нового вида. Мне как-то не верится, что новый формат сразу же станет профессиональным и высокооплачиваемым.

Развитие формата «три на три» в России важно еще и потому, что выпускникам хоккейных школ тривиально негде играть — у нас мало профессиональных лиг. Если верить официальной статистике, в России около 500 крытых катков. И каждый каток — это школа. Менее 600 игроков могут ежегодно пополнять молодежные лиги — МХЛ и НМХЛ , при том что потенциальный выпуск школ — более 22 тысяч человек. То есть конкурс в молодежные команды выше, чем во многие вузы. Система хоккейных соревнований в формате «три на три» даст вовлеченность — пусть и непрофессиональную — целому пласту игроков.

Хотя мировой хоккей уже принял «три на три» как хороший формат для выявления победителя, не сказать, что он всесторонне исследован и теоретически осмыслен. Матчи звезд уже подготовили аудиторию к тому, что альтернативный хоккей весьма жизнерадостен и интересен. Он любопытен и хоккеистам, поскольку они не пресыщены им.

Овертайм в формате «три на три» в НХЛ. Фото Getty Images

Как скоро новый вид станет профессиональным

Как мне рассказывали энхаэловцы, за океаном формат овертайма отрабатывается лишь на предсезонке. Объяснение простое: задействовано всего шесть игроков, а остальные бездействуют. Получается, игрок проводит смену, а потом долго ждет очереди, остывает — тренировка неэффективна. У нас в КХЛ, насколько мне известно, только «Северсталь» тренирует формат овертаймов по ходу сезона. Кстати, у нее 3-1 по игре в овертаймах в нынешнем сезоне и 6-1 в прошлом. Вот такая выгода!

Если идея президента международной федерации реализуется, то под формат «три на три» командам, культивирующим его, придется менять тренировочный процесс, и тренеры придумают какие-то тактические нововведения и фишки. Пока не совсем понятно, насколько изменятся правила относительно традиционного хоккея, а от правил тактика зависит серьезно.

ИИХФ уже провела тестовый турнир на юношеской Олимпиаде в Лозанне в 2020 году. В 2024-м он станет частью официальной программы этого турнира.

Пока непонятно, кто будет развивать этот формат. Несостоявшиеся хоккеисты? По примеру пляжных футболистов. Или на Олимпиады будут формировать команды из профессионалов, которые не прошли отбор на Олимпиаду. Грубо говоря, второй состав сборных. Все-таки олимпийские медали — это отличный стимул для каждого.

В любом случае для Олимпиады здорово — еще один игровой вид.

Но я бы все-таки рассматривал предложение Тардифа не только в контексте крупного турнира, а больше в контексте популяризации игры для молодежи.