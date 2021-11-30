Какую клюшку подобрать ребенку? Разбираемся в подарке для юного хоккеиста

Выбираем клюшку для ребенка

Скоро Новый год. Многие родители задумываются о подарке своему ребенку. Хочется, чтобы он был не только желанным, но и полезным. А потому всем, кто хочет, чтобы их дети с увлечением занимались хоккеем, самое время подумать о правильном снаряжении для своих детей.

Разбираемся в том, как правильно выбрать клюшку, предназначенную именно для юных спортсменов.

Ошибки при выборе клюшки

Есть ли разница, с какой клюшкой ребенок начнет тренироваться? Может, ребенку для начала сойдет и модель подешевле? Кто-то готов приобрести клюшку для взрослого профи. Слишком длинная? Не беда, отпилим!

Это ошибочные мнения, и вот почему.

Какую клюшку подобрать ребенку?

С непрофессиональной клюшкой юному спортсмену сложнее овладеть базовыми навыками игры, и товарищи по команде легко обгонят его по уровню своей подготовки. Ребенок не будет испытывать радость от таких тренировок. Если он все же достигнет профессионального уровня, ему придется с нуля приспосабливаться к профессиональной клюшке, а значит — переучиваться.

Нельзя и «подогнать» профессиональную модель под рост ребенка. Для современных про-клюшек важен показатель гибкости модели — Flex. От него зависит, сколько усилий должен приложить игрок для удара. Для результативной, комфортной игры показатель Flex должен быть примерно равен весу игрока.

Допустим, вы подобрали клюшку для ребенка весом 25 кг, ориентируясь на показатель Flex 20. Но она оказалась длиннее, чем нужно, на 10 см. Вы отпиливаете часть черенка, но при изменении длины меняется и гибкость клюшки. Показатель Flex вырастает до 40, а такая клюшка уже хороша для игрока весом 40-50 кг. Для вашего малыша она станет жесткой.

Выбираем материал

Дерево

Первые хоккейные клюшки вырезались из цельного куска дуба. Такая старая клюшка весила до 1,5 кг. Снаряд был тяжелым даже для взрослого спортсмена.

Постепенно массив уступил место спрессованным слоям древесины. Модели стали легче и гибче, но их вес все равно оставался большим, они были непрочными, деформировались от холода и влаги.

В профессиональном спорте деревянные модели уже не используются. Нет смысла покупать деревянную модель и для юного спортсмена.

— С таким инвентарем невозможно быстро освоить сложные приемы игры, это тяжело для ребенка со слабой мускулатурой и неокрепшим скелетом.

— Ребенка засмеют, если он явится на тренировку с клюшкой из прошлого века.

Достоинства: низкая цена — единственный плюс.

Недостатки: малая прочность, большой вес, малая гибкость, склонность к деформациям.

Стекловолокно

В 2000 году компания Easton выпустила цельнолитую модель из стекловолокна. Такой вид клюшек был более прочным, отличался лучшей гибкостью и был легче, чем модели из клееного дерева.

Но и с вариантами из стекловолокна, как и с деревянными моделями, невозможно было добиться «эффекта лука», где клюшка прогибается при соприкосновении со льдом, а при отрыве от поверхности сообщает шайбе дополнительный импульс для быстрого и точного броска.

Какую клюшку подобрать ребенку?

Сейчас модели из 100% стекловолокна практически не используются в профессиональном хоккее, но материал применяют для создания композитных составов. Профессиональные взрослые спортсмены используют только карбон, о котором пойдет речь ниже.

По своим свойствам клюшка из стекловолокна разительно отличается от карбоновой. Если юный хоккеист освоит технику игры с такой моделью, при переходе на про-клюшку из карбона ему придется переучиваться.

Но главное — при использовании такого инвентаря страдает здоровье ребенка. Жесткая клюшка не способна к амортизации, всю силу удара всецело принимают на себя неокрепшие кости и слабые суставы юного спортсмена. Это может привести в дальнейшем к заболеваниям суставов и костной системы, а потом — даже к инвалидности

Достоинства: меньший вес по сравнению с деревянными моделями, средняя стоимость.

Недостатки: высокая жесткость, хрупкость при низких температурах, малая гибкость.

Какую клюшку подобрать ребенку? Фото Getty Images

Карбон

Карбон — самый современный материал для изготовления клюшек для хоккея с шайбой. Именно карбоновые клюшки используют профессиональные спортсмены.

Первые модели из карбона появились в 2007 году, а в 2014-м они уже были популярны в Северной Америке. Сейчас карбоновые про-клюшки получили общемировое признание.

Легкость, прочность и гибкость карбоновых хоккейных клюшек ставят спортсмена в более выигрышное положение по сравнению с тем, кто использует стекловолокно:

— сила и точность броска возрастают;

— скорость полета шайбы увеличивается на 40-80 процентов.

— игрок лучше чувствует шайбу, увереннее ведет ее.

Значение Flex, подобранное в соответствии с ростом и весом игрока, позволяет использовать снаряд с максимальной эффективностью. Удар клюшкой получается мощным, но прилагать сверхусилий при этом не требуется.

Для детских карбоновых моделей с показателями Flex 40 и менее применяют термин low-flex. Эти гибкие и сверхлегкие детские клюшки помогают малышу полноценно осваивать профессиональные хоккейные навыки и не испытывать при этом дополнительной нагрузки на кости и суставы.

Крупнейшие производители взрослых клюшек зачастую указывают необоснованные значения Flex, так как делать детские модели low-flex слишком сложно из-за баланса прочности и гибкости. Лишь несколько производителей делают «честные» детские профессиональные модели.

Достоинства: эластичность, технологичность, возможность использовать «эффект лука» при игре, минимальный вес, достаточная прочность.

Недостатки: цена выше, чем у моделей из дерева или стекловолокна.

Композитные материалы

Некоторые производители используют для изготовления клюшек карбон в сочетании со стекловолокном. При этом они называют свои модели «карбоновые клюшки с содержанием композитных материалов», хотя карбона там может быть от силы 5-10%. Но композитный состав с любым процентным содержанием карбона, означает, что low-flex «работать» не будет, так как стекловолокно делает клюшку «дубовой».

Достоинства и недостатки зависят от состава материала конкретной модели.

Почему не стоит экономить на карбоновой хоккейной клюшке для ребенка

Профессиональные игроки используют только карбоновые модели. Так почему бы не купить ребенку клюшку из 100% карбона? Многие ответят: дорого.

Да, цена на такое снаряжение достаточно высока — от 6 до 15 тысяч рублей. Но подумайте, какие преимущества получит юный спортсмен с таким снаряжением.

— Будет меньше уставать на тренировках. Детские клюшки из карбона в среднем на 35-50% легче изделий из стекловолокна.

— Станет лучше играть. Скорость полета шайбы увеличивается на 40-80%. Бросок получается более точным. При этом ребенок затрачивает меньше усилий, а значит — активнее ведет себя в игре, чаще делает броски. Растет мотивация снова и снова ходить на тренировки.

— Быстрее научится сложным профессиональным приемам. Есть мнение, что использование профессиональной детской клюшки из 100% карбона помогает, например, освоить технику броска в 14 раз быстрее (за пару недель вместо полугода с непрофессиональным снарядом).

— Сохранит здоровье во время тренировок. Клюшка для ребенка из чистого карбона с правильно подобранным размером клюшки и показателем Flex позволит сберечь костную систему и суставы юного спортсмена.

— Поверит в себя. С про-клюшкой быстрее и проще осваивает технику игры, стремится играть еще лучше. У него не возникнет мысли оставить тренировки.

Производители детских карбоновых клюшек и специфика их продукции

Идея покупать клюшки для хоккея с шайбой на AliExpress кажется сомнительной. Здесь вас ждут модели, выполненные из непонятных материалов с сомнительными характеристиками. И главное — никто не гарантирует их качество.

Лучше покупать профессиональное снаряжение от известных производителей хоккейного снаряжения для большого спорта. На рынке России представлено несколько таких компаний.

Какую клюшку подобрать ребенку? Фото Global Look Press

Один из мировых лидеров в производстве хоккейной экипировки. Основной ассортимент продукции — экипировка для взрослых профессиональных спортсменов.

Хоккейные клюшки Bauer для юных хоккеистов разделены на юниорские и подростковые без указания информации о весе. Ростовка приводится в дюймах, есть указание на хват клюшки, загибы клюшек, значение жесткости (Flex). Состав материала изделий обозначается как «композитный».

Еще один известный производитель профессионального хоккейного оборудования, также ориентированный в основном на старшую возрастную категорию. Но в ассортименте есть виды клюшек для детей, юниоров и подростков.

В описании товаров приводится вес изделия, загиб крюка, Flex, но определить ростовку сложно. Состав указан как «композитный».

Для этих двух гигантов детские клюшки — не основной товар, он не играет решающей роли в общем производственном обороте. Но есть компании, которые специализируются именно на производстве снаряжения для детского профессионального хоккея.

Raven (США)

Эта компания в 2015 году стала пионером в производстве детских профессиональных клюшек из 100% карбона. Продукция производителя реализуется в основном на рынках Канады и Америки. В России клюшки Raven практически не представлены. Встречаются подделки, за оригинальные клюшки приходится переплачивать из-за доставки и стоимости в долларах.

VIKKELA — единственный в Европе узкоспециализированный производитель детских профессиональных клюшек.

Детские клюшки VIKKELA — самые популярные в Европе и самые легкие в мире.

VIKKELA.

Для примера сравним клюшки VIKKELA и Bauer.

— Детские хоккейные клюшки VIKKELA выполняются из 100% карбона, они в среднем на 25% легче аналогов Bauer, выполненных из «композитного материала».

— Модельный ряд VIKKELA представлен клюшками длиной от 112 до 165,5 см с шагом всего в 5 см. В линейке сразу 8 ростовок — больше, чем обычно у других производителей.

Модельный ряд других производителей детских клюшек vs Модельный ряд VIKKELA.

— Параметр Flex у финских моделей рассчитан корректно: чем короче клюшка, тем ниже значение Flex. Bauer также указывает Flex, но он не привязан к антропометрическим данным ребенка. На клюшках Bauer намечены деления, по которым предлагается «подогнать» клюшку под рост, но от этого клюшка станет более жесткой.

— У клюшек VIKKELA, на наш взгляд, для самых юных игроков более удобный загиб (028) — с таким проще контролировать шайбу. Bauer предлагает модели с более закрытым загибом крюка (092), подходящим для более подготовленных спортсменов.

— У финских клюшек толщина рукояти (шафта) 85 мм в сечении, что обеспечивает уверенный хват клюшки, рукоятка не проворачивается при нанесении ударов. Bauer выпускает модели для детей с сечением шафта 78 мм. При ударе тонкая рукоять проворачивается в руке, отчего страдает сила и точность броска.

Хоккейные клюшки.

— Гарантийный срок у Bauer и CCM составляет 30 дней. У VIKKELA гарантия 45 дней.

У клюшек VIKKELA необычный дизайн — он сделан не во «взрослом», серьезном ключе. Но ребенок есть ребенок. Геймификация для него — дополнительный стимул к занятиям. Поэтому детские клюшки VIKKELA яркие, цветные. Каждой ростовке соответствует свой фэнтазийный герой. Всего их 11: 8 на моделях для игроков и 3 — на вратарских клюшках.

Хоккейные клюшки.

Модели обеих компаний находятся в одном ценовом сегменте (около 5-15 тыс. руб.).

Анатолий Тарасов. Фото Олег Неелов

Раньше преодоление себя и строгая армейская дисциплина были нормой. На этом строилась и система воспитания будущих чемпионов у таких великих тренеров, как Тарасов и Тихонов.

Виктор Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обучать современных детей хоккею такими методами, увы, не получится. Изменился мир, поменялась психология детей и родителей. Сейчас ставка делается на увлеченность юного спортсмена. Активно используется геймификация, вовлекающая ребенка в процесс овладения приемами игры. Маленькие победы каждый день побуждают юного спортсмена двигаться дальше, совершенствуя и оттачивая мастерство. И современные детские карбоновые клюшки помогут ребенку одерживать эти маленькие ежедневные победы.