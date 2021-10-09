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Инсайды

Сменится ли менеджер в сборной России накануне Олимпиады? Инсайды «СЭ»

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 20:45
Игорь Есмантович. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Есмантович. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Кто будет собирать команду в Пекин?

Новость о возможном назначении Игоря Есмантовича генеральным менеджером сборной России, которую пульнул Sport24, очень удивила. Да, все отлично помнят недавние события — как президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о назначении на пост главного тренера Олега Знарка, а через несколько дней на эту должность был утвержден Алексей Жамнов. Но с менеджментом другая ситуация. По нашей информации, на данный момент ни о какой смене власти речи не идет. Главой штаба по-прежнему остается Роман Ротенберг.

В хоккейном мире ни для кого не секрет, что Есмантович не прочь поработать в сборной. Его работу в ЦСКА, несмотря на некоторые странные решения (в том числе, замена Игоря Никитина на Сергея Федорова), стоит признать успешной. На протяжении трех последних сезонов в финале Кубка Гагарина от Западной конференции играет именно ЦСКА.

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Вот только какой сейчас смысл Есмантовичу идти на место генменеджера сборной? Выступит команда в Пекине-2022 удачно — главными героями станут Жамнов, Овечкин, Панарин, Василевский, остальные игроки. Если же сборная провалится — все вспомнят про смену менеджмента накануне важнейшего турнира. Так подставляться Есмантович вряд ли готов.

К тому же, роль генерального менеджера сборной именно на Олимпиаде не настолько определяющая. Если на чемпионат мира игроков зачастую звал именно менеджер, а тренерское мнение учитывалось далеко не всегда, то с первым турниром всех сильнейших за последние шесть лет такого точно не будет. Кого брать в Пекин — участвовать в обсуждениях будут и тренерский штаб, и экспертный совет ФХР, и высшее руководство. А после объявления состава работа менеджера по сути и заканчивается.

Никакой логики в перестановках накануне Олимпиады нет и быть не может. Выбор игроков у нас очень ограниченный, и споры могут возникнуть, пожалуй, только вокруг крайних нападающих — на этой позиции выбор действительно есть. В остальном же состав читается — какой бы менеджер ни руководил командой.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное