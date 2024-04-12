Канадцы не выдержали. Русских и белорусских юниоров вернули на импорт-драфт в юниорские лиги
История вопроса
В последние годы в КХЛ сложилась уникальная ситуация. Большинство наших талантливых юниоров играют в России, а не торопятся уезжать за океан. Если пофантазировать и представить состав сборной U-20, то из Северной Америки в нее попал бы, возможно, только Иван Мирошниченко, который сейчас заигран в основе «Вашингтона». Задачу по сохранению кровинушек в стране слегка упростило руководство CHL (Канадской юниорской лиги). В 2022 году после известных событий на Украине лига объявила о запрете на выбор российских и белорусских игроков на импорт-драфте. С 2024 года хоккеистам снова откроется дорога в три крупнейшие юниорские лиги Канады — лигу Онтарио (OHL), лигу Квебека (QMJHL) и западную лигу (WHL). Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.
Вертикалью канадских юниоров в разные годы воспользовались многие наши звезды. Никита Кучеров уехал из ЦСКА, где форварду не нашли места, в «Квебек Ремпартс», который ранее выбрал будущего супербомбардира на импорт-драфте. Поварились в лиге Квебека Александр Радулов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Александров, Дмитрий Куликов и не только. Другие лиги также пользуются спросом. Через каждый чемпионат прошло достаточно россиян, который позднее закрепились в НХЛ.
Примеры Кучерова, Сергачева и Свечникова вдохновляют молодежь на отъезд за океан. Но надо понимать: юниорские лиги Канады подошли далеко не каждому. Нередко отъезды заканчивались спортивной деградацией, и игрок из подающего надежды становился тем, кто не оправдал ожидания или откровенно разочаровал. Таких примеров также много: Александр Хованов, Вячеслав Трухно, Максим Лазарев, Антон Злобин — их десятки. Всех объединяет яркая статистика по юниорам, но переход на взрослый уровень сложился далеко не так, как рассчитывали сами игроки.
Что даст это решение
В сезоне-2023/24 через CHL прошли 15 россиян (2 — в WHL, 9 — в OHL, 4 — в QMJHL). Перебраться в канадские лиги можно как через драфт, так и через местные детские чемпионаты. Так сложилась карьера форварда «Трактора» Семена Дер-Аргучинцева, который играл в Канаде еще по детям, а потом попал в «Питерборо Питс» из лиги Онтарио. Отмена русского фактора на импорт-драфте повысит количество наших юниоров в CHL. Интерес клубов может дополнительно мотивировать тех, кто не определился, стоит ли уезжать за океан или лучше развиваться дома. Не исключено, что некоторые команды тем не менее с опаской будут относиться к россиянам и белорусам.
Импорт-драфт позволяет насытить юниорские лиги игроками из Европы. Канадцы и американцы в процедуре не участвуют. Для звезд первой величины выбор на драфте CHL — будничное событие. Драфт НХЛ намного ценнее. Помимо этого, главное отличие — в предварительных договоренностях, которых могут достичь клубы с агентами, готовыми привезти конкретного игрока. Больше этот алгоритм подходит хоккеистам средней руки, которые по разным причинам остановились в развитии в российских клубах или попросту хотят играть и жить за океаном в юношеском возрасте.
Открытие границ импорт-драфта не приведет к серьезному оттоку наших и белорусских юниоров в Канаду. В последние годы в КХЛ возросло доверие молодежи, в основу поднимается все больше талантов. Это легко оценить, подсчитав, сколько молодых игроков задействовали клубы в нынешнем сезоне. Топ-команды смело используют молодежь даже в плей-офф. Даниил Бут и Дмитрий Симашев в свои 19 лет бьются за выход в финал с «Локомотивом». Московское «Динамо» с требовательным Алексеем Кудашовым выпускало в топ-6 совсем юных Игоря Чернышова и Егора Римашевского. О «Металлурге», где лидерские роли забрали Данила Юров, Никита Гребенкин и Роман Канцеров, а Илья Набоков стал основным вратарем, и говорить нечего.
Недовольные в любом случае найдутся. Для них теперь открылась еще одна опция, позволяющая начать карьеру в Северной Америке по протоптанной дороге. Отъезд каждого игрока индивидуален, поэтому проблемой для российского хоккея возвращение наших игроков на импорт-драфт CHL не станет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|80
|53
|27
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|79
|37
|42
|89
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|80
|50
|30
|106
|3
|Торонто
|79
|46
|33
|101
|4
|Тампа-Бэй
|79
|44
|35
|96
|5
|Детройт
|79
|38
|41
|85
|6
|Баффало
|80
|38
|42
|81
|7
|Оттава
|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|80
|50
|30
|109
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|95
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|78
|33
|45
|79
|6
|Калгари
|78
|35
|43
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|79
|19
|60
|47
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|5 : 6
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|2 : 3 Б
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 4
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 2
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|6 : 5 ОТ
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|0 : 3
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|1 : 3
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|4 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83