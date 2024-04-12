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Сегодня, 15:00

Канадцы не выдержали. Русских и белорусских юниоров вернули на импорт-драфт в юниорские лиги

Российских и белорусских игроков вернули на импорт-драфт в юниорские лиги Канады
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Юниоров из России и Белоруссии смогут выбирать на импорт-драфте в юниорские лиги.
Фото Global Look Press
Серьезного оттока молодых игроков в Северную Америку после этого решения ждать все равно не стоит.

История вопроса

В последние годы в КХЛ сложилась уникальная ситуация. Большинство наших талантливых юниоров играют в России, а не торопятся уезжать за океан. Если пофантазировать и представить состав сборной U-20, то из Северной Америки в нее попал бы, возможно, только Иван Мирошниченко, который сейчас заигран в основе «Вашингтона». Задачу по сохранению кровинушек в стране слегка упростило руководство CHL (Канадской юниорской лиги). В 2022 году после известных событий на Украине лига объявила о запрете на выбор российских и белорусских игроков на импорт-драфте. С 2024 года хоккеистам снова откроется дорога в три крупнейшие юниорские лиги Канады — лигу Онтарио (OHL), лигу Квебека (QMJHL) и западную лигу (WHL). Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.

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Вертикалью канадских юниоров в разные годы воспользовались многие наши звезды. Никита Кучеров уехал из ЦСКА, где форварду не нашли места, в «Квебек Ремпартс», который ранее выбрал будущего супербомбардира на импорт-драфте. Поварились в лиге Квебека Александр Радулов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Александров, Дмитрий Куликов и не только. Другие лиги также пользуются спросом. Через каждый чемпионат прошло достаточно россиян, который позднее закрепились в НХЛ.

Примеры Кучерова, Сергачева и Свечникова вдохновляют молодежь на отъезд за океан. Но надо понимать: юниорские лиги Канады подошли далеко не каждому. Нередко отъезды заканчивались спортивной деградацией, и игрок из подающего надежды становился тем, кто не оправдал ожидания или откровенно разочаровал. Таких примеров также много: Александр Хованов, Вячеслав Трухно, Максим Лазарев, Антон Злобин — их десятки. Всех объединяет яркая статистика по юниорам, но переход на взрослый уровень сложился далеко не так, как рассчитывали сами игроки.

Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров в матче за сборную России в 2011 году.
Фото Global Look Press

Что даст это решение

В сезоне-2023/24 через CHL прошли 15 россиян (2 — в WHL, 9 — в OHL, 4 — в QMJHL). Перебраться в канадские лиги можно как через драфт, так и через местные детские чемпионаты. Так сложилась карьера форварда «Трактора» Семена Дер-Аргучинцева, который играл в Канаде еще по детям, а потом попал в «Питерборо Питс» из лиги Онтарио. Отмена русского фактора на импорт-драфте повысит количество наших юниоров в CHL. Интерес клубов может дополнительно мотивировать тех, кто не определился, стоит ли уезжать за океан или лучше развиваться дома. Не исключено, что некоторые команды тем не менее с опаской будут относиться к россиянам и белорусам.

Импорт-драфт позволяет насытить юниорские лиги игроками из Европы. Канадцы и американцы в процедуре не участвуют. Для звезд первой величины выбор на драфте CHL — будничное событие. Драфт НХЛ намного ценнее. Помимо этого, главное отличие — в предварительных договоренностях, которых могут достичь клубы с агентами, готовыми привезти конкретного игрока. Больше этот алгоритм подходит хоккеистам средней руки, которые по разным причинам остановились в развитии в российских клубах или попросту хотят играть и жить за океаном в юношеском возрасте.

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Открытие границ импорт-драфта не приведет к серьезному оттоку наших и белорусских юниоров в Канаду. В последние годы в КХЛ возросло доверие молодежи, в основу поднимается все больше талантов. Это легко оценить, подсчитав, сколько молодых игроков задействовали клубы в нынешнем сезоне. Топ-команды смело используют молодежь даже в плей-офф. Даниил Бут и Дмитрий Симашев в свои 19 лет бьются за выход в финал с «Локомотивом». Московское «Динамо» с требовательным Алексеем Кудашовым выпускало в топ-6 совсем юных Игоря Чернышова и Егора Римашевского. О «Металлурге», где лидерские роли забрали Данила Юров, Никита Гребенкин и Роман Канцеров, а Илья Набоков стал основным вратарем, и говорить нечего.

Недовольные в любом случае найдутся. Для них теперь открылась еще одна опция, позволяющая начать карьеру в Северной Америке по протоптанной дороге. Отъезд каждого игрока индивидуален, поэтому проблемой для российского хоккея возвращение наших игроков на импорт-драфт CHL не станет.

Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 78 35 43 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
2.04
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4.04
5.04
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16.04
17.04
12.04 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 5 : 6
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 3 Б
12.04 02:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
12.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 1 : 4
12.04 02:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 2
12.04 02:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 5 ОТ
12.04 02:30
Айлендерс – Монреаль
 3 : 2 ОТ
12.04 03:00
Даллас – Виннипег
 0 : 3
12.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 1 : 3
12.04 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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