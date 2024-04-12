Канадцы не выдержали. Русских и белорусских юниоров вернули на импорт-драфт в юниорские лиги

Серьезного оттока молодых игроков в Северную Америку после этого решения ждать все равно не стоит.

История вопроса

В последние годы в КХЛ сложилась уникальная ситуация. Большинство наших талантливых юниоров играют в России, а не торопятся уезжать за океан. Если пофантазировать и представить состав сборной U-20, то из Северной Америки в нее попал бы, возможно, только Иван Мирошниченко, который сейчас заигран в основе «Вашингтона». Задачу по сохранению кровинушек в стране слегка упростило руководство CHL (Канадской юниорской лиги). В 2022 году после известных событий на Украине лига объявила о запрете на выбор российских и белорусских игроков на импорт-драфте. С 2024 года хоккеистам снова откроется дорога в три крупнейшие юниорские лиги Канады — лигу Онтарио (OHL), лигу Квебека (QMJHL) и западную лигу (WHL). Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер.

Вертикалью канадских юниоров в разные годы воспользовались многие наши звезды. Никита Кучеров уехал из ЦСКА, где форварду не нашли места, в «Квебек Ремпартс», который ранее выбрал будущего супербомбардира на импорт-драфте. Поварились в лиге Квебека Александр Радулов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Александров, Дмитрий Куликов и не только. Другие лиги также пользуются спросом. Через каждый чемпионат прошло достаточно россиян, который позднее закрепились в НХЛ.

Примеры Кучерова, Сергачева и Свечникова вдохновляют молодежь на отъезд за океан. Но надо понимать: юниорские лиги Канады подошли далеко не каждому. Нередко отъезды заканчивались спортивной деградацией, и игрок из подающего надежды становился тем, кто не оправдал ожидания или откровенно разочаровал. Таких примеров также много: Александр Хованов, Вячеслав Трухно, Максим Лазарев, Антон Злобин — их десятки. Всех объединяет яркая статистика по юниорам, но переход на взрослый уровень сложился далеко не так, как рассчитывали сами игроки.

Никита Кучеров в матче за сборную России в 2011 году. Фото Global Look Press

Что даст это решение

В сезоне-2023/24 через CHL прошли 15 россиян (2 — в WHL, 9 — в OHL, 4 — в QMJHL). Перебраться в канадские лиги можно как через драфт, так и через местные детские чемпионаты. Так сложилась карьера форварда «Трактора» Семена Дер-Аргучинцева, который играл в Канаде еще по детям, а потом попал в «Питерборо Питс» из лиги Онтарио. Отмена русского фактора на импорт-драфте повысит количество наших юниоров в CHL. Интерес клубов может дополнительно мотивировать тех, кто не определился, стоит ли уезжать за океан или лучше развиваться дома. Не исключено, что некоторые команды тем не менее с опаской будут относиться к россиянам и белорусам.

Импорт-драфт позволяет насытить юниорские лиги игроками из Европы. Канадцы и американцы в процедуре не участвуют. Для звезд первой величины выбор на драфте CHL — будничное событие. Драфт НХЛ намного ценнее. Помимо этого, главное отличие — в предварительных договоренностях, которых могут достичь клубы с агентами, готовыми привезти конкретного игрока. Больше этот алгоритм подходит хоккеистам средней руки, которые по разным причинам остановились в развитии в российских клубах или попросту хотят играть и жить за океаном в юношеском возрасте.

Открытие границ импорт-драфта не приведет к серьезному оттоку наших и белорусских юниоров в Канаду. В последние годы в КХЛ возросло доверие молодежи, в основу поднимается все больше талантов. Это легко оценить, подсчитав, сколько молодых игроков задействовали клубы в нынешнем сезоне. Топ-команды смело используют молодежь даже в плей-офф. Даниил Бут и Дмитрий Симашев в свои 19 лет бьются за выход в финал с «Локомотивом». Московское «Динамо» с требовательным Алексеем Кудашовым выпускало в топ-6 совсем юных Игоря Чернышова и Егора Римашевского. О «Металлурге», где лидерские роли забрали Данила Юров, Никита Гребенкин и Роман Канцеров, а Илья Набоков стал основным вратарем, и говорить нечего.

Недовольные в любом случае найдутся. Для них теперь открылась еще одна опция, позволяющая начать карьеру в Северной Америке по протоптанной дороге. Отъезд каждого игрока индивидуален, поэтому проблемой для российского хоккея возвращение наших игроков на импорт-драфт CHL не станет.