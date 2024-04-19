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«Не считаю, что один кубок — это достаточно. Во «Флориде» есть шанс победить». Тарасенко — об обменах и карьере

Тарасенко заявил, что «Флорида» способна завоевать Кубок Стэнли
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеист «Флориды» Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Обозреватель «СЭ» побеседовал с форвардом «Флориды» перед стартом плей-офф.

Жизнь — штука неравномерная. В январе 2020 года, за месяц до начала пандемии, мы с Владимиром Тарасенко и его женой Яной несколько часов беседовали в его гостеприимном доме в Сент-Луисе — в дни Матча звезд НХЛ, который проходил как раз там, в самом центре Америки, и через полгода после победы «Блюз» в Кубке Стэнли. К тому времени снайпер восемь лет играл в НХЛ — и все это время прошло в одном клубе, где он дорос до вице-капитана.

Еще три календарных года Владимир отыграет за «Блюзменов», после чего за год с небольшим сменит три клуба — «Рейнджерс», «Оттаву» и теперь «Флориду», куда он перешел перед дедлайном на обмены. Из клуба столицы Канады, у которого уже к тому времени не было шансов попасть в плей-офф, форвард попал в одну из сильнейших команд Восточной конференции, финалиста прошлогоднего Кубка Стэнли с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе и тренером по развитию индивидуальных качеств Максимом Ивановым в штабе.

И «Пантерз» с регулярно набиравшим очки Тарасенко в составе выиграли Атлантический дивизион, в последний момент обойдя «Бостон», а сам нападающий сыграл последний матч регулярки и, вероятно, начнет плей-офф в первой тройке с капитаном Александром Барковым и автором 57 шайб Сэмом Райнхартом.

Тарасенко редко дает интервью — и я рад снова поговорить с ним и пусть недолго, четверть часа, но поспрашивать Владимира обо всех многочисленных перипетиях его карьеры за последнее время.

«Под 10-м номером играли дедушка, папа и сам я до КХЛ»

— В контракте с «Оттавой» у вас был полный запрет на обмены, то есть инициатива, куда разрешать сделку, находилась целиком в ваших руках. В американской прессе писали, что ваш выбор в пользу «Пантерз» обусловлен тем, что в Майами дом у вашей семьи.

— Появляется очень много странной информации, которую не знаю, откуда люди берут. Повлиял фактор, что «Флорида» хорошая команда. В ней есть ребята, которых знаю давно, и с ней есть шансы выиграть кубок.

— Как вы попали в «Пантерз»? Много ли еще было вариантов? Писали об «Эдмонтоне», снова о «Рейнджерс»...

— Я этим не особо занимался. У нас был приоритет поехать сюда, и агенты с генеральным менеджером этим занимались. Решили, что это лучший вариант, чтобы постараться помочь команде выиграть Кубок Стэнли.

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— В прошлом году «Флорида» дошла до финала, а сейчас, кажется, стала еще сильнее. Вам не говорили, что вы, обладатель трофея, и есть та добавка чемпионского опыта, которая поможет взять кубок?

— Cделаю все зависящее, чтобы поделиться опытом, через который мы тогда прошли. Но в плей-офф обычно тяжело предугадать, что произойдет, потому что все серии тяжелые и не похожие друг на друга. Выиграть может любая команда. В прошлом году тоже никто не думал, что «Бостон», так игравший в регулярном чемпионате, вылетит в первом круге. Как раз, кстати, от «Флориды».

Поэтому стараемся не думать, с кем будем играть в первом раунде (мы говорили еще до того, как выяснилось, что это будет «Тампа», а не «Торонто». — Прим. И.Р.). Это неважно. Думаю, что вещь, которая нам помогла в 2019 году в «Сент-Луисе», — то, что надо просто готовиться на одну, следующую игру, далеко не заглядывать и идти от матча к матчу.

Хоккеист «Флориды» Владимир Тарасенко на льду
Фото USA Today Sports

— Во «Флориде» вы взяли 10-й номер. Слышал две версии — потому что это номер вашего отца и потому что это номер Павла Буре, который блистал в этой команде. Где правда?

— Точно не Павел Буре при всем уважении. 91-й был занят (защитником Оливером Экманом-Ларссоном. — Прим. И.Р.), и я не просил человека отказываться от него, а просто взял 10-й. Я сам играл под ним все детство и до КХЛ. В «Сибири» 10-й был занят, и я взял 91-й. И папа мой под «десяткой» играл, и дедушка. Во «Флориде» она была свободна, так что выбор был несложным.

— Как складывается адаптация в новой команде, отношения с главным тренером Полом Морисом? Помогают ли в этом Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов?

— Конечно, хорошо, когда в команде есть ребята, которые говорят по-русски. Тем более которых давно знаю и с которыми общаюсь. Они поначалу тоже помогли — как и все ребята. С тренером все складывается хорошо, он грамотный и требовательный специалист, предельно четко доводит до игроков, чего от них ожидает. А мне как раз комфортнее всего работать с требовательными тренерами.

По поводу хоккея — у меня есть много моментов, надо стараться их использовать. Но в целом у меня было время, чтобы адаптироваться перед плей-офф, понять систему, по которой играет команда, чтобы стараться приносить ей максимальную пользу. Как я уже сказал, сейчас будет самый важный отрезок в году. Хорошо, что было время освоиться.

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— Насколько вы близки с Бобровским?

— Мы с Сережей давно друг друга знаем. Еще в Санкт-Петербурге вместе играли. Все знают его подход к жизни, к себе. Он, можно сказать, был для меня примером в то время, как вести себя, когда появится семья, как готовиться к матчам. Очень рад, что выдалась возможность снова поиграть с ним вместе. Есть очень много хороших воспоминаний — и, надеюсь, их станет еще больше.

— Вас сразу же поставили в первое звено с Александром Барковым и Сэмом Райнхартом. Все поражаются результативности последнего, а капитан занял второе место после Сидни Кросби по анонимному опросу среди игроков НХЛ в списке универсалов, умеющих на льду все.

— Они здорово действовали в большинстве в этом сезоне (на счету Райнхарта — 27 голов при численном преимуществе, и он занял по этому показателю первое место с отрывом в лиге. — Прим. И.Р.). Против «Флориды» в целом было тяжело, потому что она играет очень быстро, агрессивно, старается не терять шайбу. В последние несколько лет, когда играл против них, обращал внимание, какие трудные получаются матчи. Конечно, наблюдая за «Пантерз» в других командах, особенно выделял Сашу Баркова. Вообще, тут очень много техничных игроков, которые в то же время играют правильно. Не гадают на льду, а борются за шайбу и выигрывают за счет командной игры.

Хоккеист Владимир Тарасенко в «Сент-Луисе» в 2018 году
Фото Global Look Press

«В последний год в «Сент-Луисе» мне не предложили новый контракт»

— Еще последние пару лет до перехода из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» ходили слухи, что вы сами просите обмена. Было ли это инициативой клуба или вашей?

— Мне пришлось это сделать. Был список команд, куда бы я поехал. В итоге таким клубом оказались «Рейнджерс», поскольку на тот момент думали, что для нас это подходящий вариант. По большому счету, когда был мой последний год в «Сент-Луисе», мне не предложили новый контракт и в начале сезона подписали молодых ребят. Мы уже понимали, что там не останемся. То есть от нас там тоже многое не зависело, и других вариантов особо не было.

— Какие впечатления остались от отрезка в «Рейнджерс»? Был ли этот выбор правильным шагом, и ждете ли от них в этом плей-офф большего, чем в прошлом, когда вы неожиданно проиграли в первом раунде «Дэвилз»?

— Сейчас ничего от них не жду, потому что не думаю о других командах. Там много хороших ребят. Это был мой первый клуб после «Сент-Луиса», и мне было интересно узнать, как все устроено в другой организации, тем более в Нью-Йорке. Я никогда не гнался за тем, чтобы жить в этом или каком-либо другом знаменитом городе, но играть на «Мэдисон Сквер Гарден» было интересно. Это одна из особенных арен в НХЛ. А правильно или нет я там оказался... В том году мы проиграли. Значит, так должно было быть. Посмотрим, как будет в этом.

— Прошлым летом вы не сразу подписали контракт с «Оттавой». С чем это было связано, были ли другие варианты? И связано ли с этим то, что в итоге вы поменяли агента?

— Случилось как случилось. Скажу лишь, что все эти вопросы упираются в то, что происходило до того. Отношусь к этому как к опыту. У меня появился шанс встретить многих хороших людей, и в итоге сейчас я оказался здесь, во «Флориде». Семья со мной, собрались все вместе. В «Пантерз» есть отличные ребята, и есть шанс побороться за главный трофей.

— Но две замены агентов за два года просто так не происходят.

— Когда-нибудь об этом расскажу.

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— С «Оттавой» у вас был однолетний контракт. Будет ли приоритет заключить следующее соглашение, во-первых, на несколько лет, а во-вторых, с «Флоридой»?

— Посмотрим, как пройдет плей-офф, от этого тоже многое зависит. Мне кажется, одно из качеств, которое ты приобретаешь в течение хоккейной карьеры, — это умение абстрагироваться от прошлого. Сейчас совсем не время об этом думать. У нас завтра игра, готовлюсь к ней. А затем — к каждому матчу плей-офф. И только после него настанет время задуматься обо всем остальном.

— В последние пару лет многие говорят, что «Оттава» при неплохом составе должна по крайней мере претендовать на выход в плей-офф, но пока это не получается. В чем видите проблему этого клуба?

— Говорить об этом, когда я оттуда уже ушел, — некорректно с моей стороны. В этом году там поменялись владелец и руководство, пришли люди с опытом. Надеюсь, они разберутся, что делать.

Хоккеист Владимир Тарасенко после победы в Кубке Стэнли в 2019 году.
Владимир Тарасенко после победы в Кубке Стэнли в 2019 году.
Фото Global Look Press

«Нет такого, что я выиграл кубок и успокоился»

— Сразу двое россиян в этом сезоне показали фантастические результаты по очкам. Что вам видится главным в феномене Никиты Кучерова? И могли ли представить, играя вместе в молодежке, что Артемий Панарин сможет показывать в НХЛ такие результаты?

— Ты никогда не знаешь, у кого как получится. Конечно, радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет. Мне кажется, это хорошее качество — радоваться за других людей. Но, опять же, думать обо всем этом настанет время в межсезонье, а сейчас я больше сфокусирован на том, что здесь. Поэтому за ребят радуюсь, но мыслями — в своей команде.

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— Вы добились главного в карьере — выиграли Кубок Стэнли и сыграли в том «Сент-Луисе» важную роль. А насколько, как считаете, реализовали себя индивидуально — допустим, с точки зрения забитых голов? Если не до конца, то что помешало?

— Наверное, когда закончится карьера, надо будет посмотреть назад и понять это. Будет больше времени на осмысление. Пока сказать тяжело. У нас в «Сент-Луисе» была довольно системная команда. В основном она славилась тем, что играла как единое целое, все старались — что в принципе и принесло нам результат. Наверное, в каких-то моментах надо было больше брать игру на себя. Но, опять же, это надо сидеть и размышлять, а пока на это особо времени нет. Карьера продолжается. Нет такого, что выиграл кубок и успокоился.

— После выигрыша кубка вы перенесли две операции на плече. Считаете ли это ценой за ту победу? И изменили ли что-то после этого в своей физподготовке?

— Те травмы не были связаны с моей физической подготовкой, плохим восстановлением или высокой травматичностью. Это тоже долгий разговор. Не было такого, чтобы они были моей виной. Но это хоккей, в нем происходит всякое. Хорошо, что в конце концов плечо мне «починили» и сейчас чувствую себя хорошо.

Хоккеист «Флориды» Владимир Тарасенко
Фото USA Today Sports

«Не надо рассматривать «Слово пацана» так, что там было круто и весело»

— Вы известны своими лидерскими качествами, были капитаном во всех юношеских и молодежных сборных, включая чемпионскую в Баффало-2011. Есть ли у вас цель стать капитаном команды НХЛ, и был ли уже хоть один матч, когда вам давали нашивку с буквой С?

— Тут не дают нашивку на один матч. Обычно, если капитан не играет, то никто ее не надевает. Долгое время я был в «Сент-Луисе» помощником капитана, а до того — капитаном в «Сибири» и молодежной сборной России. Надо всегда стараться быть хорошим человеком, помогать тем, кому нужна помощь, замечать определенные вещи в раздевалке, когда кого-то надо поддержать, с кем-то поделиться опытом, тем, через что прошел. В общем, не молчать. Буду стараться продолжать делать это.

— Вашему старшему сыну Марку в этом году уже 17, он занимается хоккеем. Надеетесь, что станет профессионалом?

— Думаю, желание у него есть. Пока оно есть у всех детей (у семьи Тарасенко — трое сыновей. — Прим. И.Р.), и это хорошо. Против желания заставлять их играть, даже если это хоккей, считаю, неправильно. Пока им нравится — тоже буду стараться поделиться с ними моим опытом, чему-то учить в меру возможностей.

Сейчас они здесь, во Флориде. Марк год жил со мной в Канаде, играл там сезон. Посмотрим — возраст важный. Нужно, чтобы он, вратарь, понимал, как надо готовиться и куда стремиться. Но в целом он молодец.

Пока вы играли в «Оттаве», младшие были с Яной во Флориде?

— Какое-то время приезжали ко мне, какое-то — были здесь. Хорошо, что сейчас все вместе и семья рядом.

Владимир Тарасенко. «Мое поколение росло на улице и быстрее взрослело. Сделаешь не то — изобьют». Вторая часть интервью Тарасенко

— Четыре года назад вы говорили мне: «Мое поколение росло на улице. Сделаешь что-то не так — изобьют». В связи с этим какое впечатление на вас произвел сериал «Слово пацана»? Откликнулось ли внутри вас что-то?

— Да, я его смотрел, и действительно кое-что зацепило, поскольку мы много времени проводили на улице. Но в моем понимании мораль «Слова пацана» такова, что все равно все плохо закончили. Мне кажется, не надо рассматривать его как рассказ о том, что это было круто и весело. Всегда надо смотреть на конечный результат. А он очень печален.

— Довольны ли вы своей карьерой на данный момент? Что нужно еще, чтобы считать ее удавшейся на сто процентов?

— Не считаю, что один Кубок выиграл — и этого достаточно. Все равно есть определенные цели, которых не удалось добиться. Сколько бы ты ни играл — есть время и возможность совершенствоваться, адаптироваться к меняющемуся каждый год хоккею в лиге.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
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4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
0 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
1. Даллас - Вегас
0 - 0
2. Даллас - Вегас
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3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
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0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
1. Виннипег - Колорадо
0 - 0
2. Виннипег - Колорадо
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4. Колорадо - Виннипег
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0 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
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2. Рейнджерс - Вашингтон
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3. Вашингтон - Рейнджерс
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4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
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0 - 0
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Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 82 140
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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