Бывший тренер Овечкина вынул душу из Кузнецова. А теперь будет тренировать Панарина
Оптимальный выбор
Пока самый дорогой игрок «Рейнджерс» обкатывает новую прическу и отдыхает в родных южноуральских краях, руководство клуба определилось с главным тренером. Отработавший два сезона на Бродвее Жерар Галлан лишился должности после провала в плей-офф. Ньюйоркцы умудрились закончить сезон в первом раунде, хотя команда рассматривалась в числе фаворитов на победу в Кубке Стэнли. Планы Галлана спутал дерзкий «Нью-Джерси», который разобрался с «Рейнджерс» в семи матчах.
Боссы ньюйоркцев не форсировали выбор нового наставника. После ухода Галлана рассматривали разных кандидатов. Остановились на оптимальном — Питере Лавиолетте, от которого отказался «Вашингтон». Американский тренер не вывел «Столичных» в плей-офф. Команде требовались свежие взгляды на состав и игру, а Лавиолетту — смена обстановки. Теперь бывший тренер Александра Овечкина возьмется за ньюйоркцев.
Лавиолетт — специалист консервативных взглядов. Стилистически Питер ставит на агрессию, движение и давление. Вертикальный хоккей без лишних изысков. Схемы американца утомили в «Вашингтоне» Евгения Кузнецова, который попал в кризис, лишившись вдохновения для творчества на льду. Такой хоккей Лавиолетт продвигал не только в «Вашингтоне». Нечто подобное обязательно увидим от «Рейнджерс». Питер призван выжать максимум из нынешнего костяка. Состав ньюйоркцев располагает к борьбе за Кубок Стэнли. Сильный вратарь, надежная оборона с достаточной глубиной, шикарное топ-9. Пока неизвестно, кого из неограниченно свободных агентов сохранит генменеджер Крис Друри, но чемпионское окно «Рейнджерс» точно останется открытым в ближайшие годы.
Ради кубка на Бродвее высадится Лавиолетт, который стал 37-м тренером в истории франшизы. Питер в прошлых клубах показывал, что умеет быстро давать результат с новой командой. Американец — не тренер для развития молодых и игры вдолгую. «Рейнджерс» заждались кубка, а последний плей-офф оставил неприятные шрамы. Работа менеджмента перед дедлайном и обмены звездных форвардов — Тарасенко и Кейна — не уберегли от вылета в первом раунде. Галлану не хватило гибкости, чтобы оперативно перестроиться, когда план «А» с «Нью-Джерси» не сработал. Лавиолетт способен добавить команде правильной жесткости и выдрессировать на более вертикальный хоккей, в котором пахать в обороне придется каждому звену.
Что ждет Панарина?
В «Вашингтоне» американец сработался с Овечкиным. Александр продолжал погоню за Уэйном Гретцки, сохраняя бешеный голевой темп. Противоположный пример — Кузнецов, который вешался на стену от требований Лавиолетта. Челябинца понижали до четвертого звена, убирали из бригады большинства. Сейчас можно только предполагать, как сложатся отношения нового тренера «Рейнджерс» с самым высокооплачиваемым игроком — Панариным. Не исключаю, что в атаке Артемию будет позволено меньше, чем при Галлане. Придется повысить работоспособность на льду и больше помогать в обороне. Так можно остаться без 100-очкового рубежа в регулярке.
Сбалансированный и нацеленный на кубок состав руководство «Рейнджерс» доверило опытному тренеру, сменившему шесть команд в НХЛ. Главный трофей Лавиолетт выиграл в 2006 году с «Каролиной». Выводил в финал «Филадельфию» и «Нэшвилл».
«Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге. По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, — стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер — подходящий тренер, который возглавит нашу команду», — сказал владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан.
Недостатки Лавиолетта преимущественно связаны с развитием молодых игроков. Даже эпидемия травм в «Вашингтоне» не изменила мнение тренера о некоторых хоккеистах, которые по возрасту заслуживали повышения из фарм-клуба. Питер полагался на проверенных бойцов в ущерб перспективе. Такой подход стоил невыхода в плей-офф и расставания с клубом, в котором Лавиолетт исчерпал себя. Алексису Лафренье, Каапо Какко, 21-летнему защитнику Брэйдену Шнайдеру и другим проспектам придется несладко. У американца серьезные требования к молодым хоккеистам. Зато, говоря о форвардах, Лавиолетт точно добавит им универсальности и заставит работать в форчеке так, словно выходишь на лед в последний раз.
Лавиолетт в «Рейнджерс» — понятный проект. Руководство сделало ставку на проверенного кандидата, который должен помочь выиграть Кубок Стэнли. Сделать это нужно, пока состав не устанет от методов нового тренера, как это происходило в прошлых клубах Питера.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|3 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|21
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|21
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|21
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96