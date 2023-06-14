Бывший тренер Овечкина вынул душу из Кузнецова. А теперь будет тренировать Панарина

Питер Лавиолетт после ухода из «Вашингтона» возглавил «Рейнджерс».

Оптимальный выбор

Пока самый дорогой игрок «Рейнджерс» обкатывает новую прическу и отдыхает в родных южноуральских краях, руководство клуба определилось с главным тренером. Отработавший два сезона на Бродвее Жерар Галлан лишился должности после провала в плей-офф. Ньюйоркцы умудрились закончить сезон в первом раунде, хотя команда рассматривалась в числе фаворитов на победу в Кубке Стэнли. Планы Галлана спутал дерзкий «Нью-Джерси», который разобрался с «Рейнджерс» в семи матчах.

Боссы ньюйоркцев не форсировали выбор нового наставника. После ухода Галлана рассматривали разных кандидатов. Остановились на оптимальном — Питере Лавиолетте, от которого отказался «Вашингтон». Американский тренер не вывел «Столичных» в плей-офф. Команде требовались свежие взгляды на состав и игру, а Лавиолетту — смена обстановки. Теперь бывший тренер Александра Овечкина возьмется за ньюйоркцев.

Лавиолетт — специалист консервативных взглядов. Стилистически Питер ставит на агрессию, движение и давление. Вертикальный хоккей без лишних изысков. Схемы американца утомили в «Вашингтоне» Евгения Кузнецова, который попал в кризис, лишившись вдохновения для творчества на льду. Такой хоккей Лавиолетт продвигал не только в «Вашингтоне». Нечто подобное обязательно увидим от «Рейнджерс». Питер призван выжать максимум из нынешнего костяка. Состав ньюйоркцев располагает к борьбе за Кубок Стэнли. Сильный вратарь, надежная оборона с достаточной глубиной, шикарное топ-9. Пока неизвестно, кого из неограниченно свободных агентов сохранит генменеджер Крис Друри, но чемпионское окно «Рейнджерс» точно останется открытым в ближайшие годы.

Ради кубка на Бродвее высадится Лавиолетт, который стал 37-м тренером в истории франшизы. Питер в прошлых клубах показывал, что умеет быстро давать результат с новой командой. Американец — не тренер для развития молодых и игры вдолгую. «Рейнджерс» заждались кубка, а последний плей-офф оставил неприятные шрамы. Работа менеджмента перед дедлайном и обмены звездных форвардов — Тарасенко и Кейна — не уберегли от вылета в первом раунде. Галлану не хватило гибкости, чтобы оперативно перестроиться, когда план «А» с «Нью-Джерси» не сработал. Лавиолетт способен добавить команде правильной жесткости и выдрессировать на более вертикальный хоккей, в котором пахать в обороне придется каждому звену.

Что ждет Панарина?

В «Вашингтоне» американец сработался с Овечкиным. Александр продолжал погоню за Уэйном Гретцки, сохраняя бешеный голевой темп. Противоположный пример — Кузнецов, который вешался на стену от требований Лавиолетта. Челябинца понижали до четвертого звена, убирали из бригады большинства. Сейчас можно только предполагать, как сложатся отношения нового тренера «Рейнджерс» с самым высокооплачиваемым игроком — Панариным. Не исключаю, что в атаке Артемию будет позволено меньше, чем при Галлане. Придется повысить работоспособность на льду и больше помогать в обороне. Так можно остаться без 100-очкового рубежа в регулярке.

Сбалансированный и нацеленный на кубок состав руководство «Рейнджерс» доверило опытному тренеру, сменившему шесть команд в НХЛ. Главный трофей Лавиолетт выиграл в 2006 году с «Каролиной». Выводил в финал «Филадельфию» и «Нэшвилл».

«Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге. По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, — стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер — подходящий тренер, который возглавит нашу команду», — сказал владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан.

Недостатки Лавиолетта преимущественно связаны с развитием молодых игроков. Даже эпидемия травм в «Вашингтоне» не изменила мнение тренера о некоторых хоккеистах, которые по возрасту заслуживали повышения из фарм-клуба. Питер полагался на проверенных бойцов в ущерб перспективе. Такой подход стоил невыхода в плей-офф и расставания с клубом, в котором Лавиолетт исчерпал себя. Алексису Лафренье, Каапо Какко, 21-летнему защитнику Брэйдену Шнайдеру и другим проспектам придется несладко. У американца серьезные требования к молодым хоккеистам. Зато, говоря о форвардах, Лавиолетт точно добавит им универсальности и заставит работать в форчеке так, словно выходишь на лед в последний раз.

Лавиолетт в «Рейнджерс» — понятный проект. Руководство сделало ставку на проверенного кандидата, который должен помочь выиграть Кубок Стэнли. Сделать это нужно, пока состав не устанет от методов нового тренера, как это происходило в прошлых клубах Питера.