«Вашингтон» задыхается без Овечкина: не смогли ничего забить принципиальному сопернику

«Столичные» упустили лидерство в дивизионе, проиграв дома.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Раст — 22, 2:56 — 0:1. Раст — 23, 20:26 — 0:2. Картер — 12 (Летанг), 30:43 — 0:3. Вратари: Самсонов — Джерри. Штраф: 9 — 7. Броски: 24 (8+11+5) — 26 (7+8+11). Наши: Кузнецов (15.08/1/0), Орлов (20.28/2/-2) — -.

2 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Про характер травмы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина нет никаких подробностей. Да и странно, если бы клуб рассказывал о них в преддверии плей-офф. Возможно, Овечкина просто берегут перед главными играми сезона. Но его отсутствие уже существенно сказывается на положении «Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

«Столичные» уверенно лидировали в Восточном дивизионе, но домашние игры против «Питтсбурга» им не удались. Сначала «Вашингтон» проиграл по буллитам (4:5 Б), но тогда команда хоть назабивала прилично. Во второй игре же команда Питера Лавиолетта оказалась просто беспомощной в атаке.

Голландский форвард Даниэль Спронг неплохо заменил Овечкина в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, забросив четыре шайбы в последних трех матчах. Но стабильности ему пока не достает. В старательности Спронгу не откажешь — он сделал пять силовых приемов, пытался обострить игру в чужой зоне, но пробить Тристана Джэрри ни ему, ни партнерам так и не удалось. Зато «Питтсбург» с самого начала матча стал наказывать соперника за ошибки.

Защитник Джастин Шульц сделал передачу не глядя на Гарнета Хэтэуэя, а тот не удержался на коньках, завалился и потерял шайбу. В итоге Брайан Раст убежал один к воротам Ильи Самсонова и спокойно переиграл российского вратаря.

Второй гол, как и первый, «Вашингтон» пропустил, когда на льду была пара защитников Шульц — Дмитрий Орлов. Вот только на этот раз ошибся россиянин: бросая, он попал в Раста, который в забеге к воротам обошел Орлова и забросил свою вторую шайбу в матче.

Третий гол «Питтсбурга» получился случайным, но только посмотрите, как Крис Летанг у борта накрутил несчастного Хэтэуэя.

Понятно, что Овечкина «Вашингтону» не хватает, но команда не должна так расклеиваться без него. Ведь в предыдущем матче с «Питтсбургом» игроки нашли в себе силы отличиться четырежды. Впрочем, место в дивизионе не сильно влияет на сетку плей-офф: в первом раунде придется играть либо с «Айлендерс», либо с «Бостоном», которые сейчас на ходу.