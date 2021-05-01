Теннисистка, гимнастка и любовь всей жизни. История романов Александра Овечкина

Кто был у Ови до встречи с Анастасией Шубской?

Сейчас капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — примерный семьянин. Он женат на Анастасии Шубской, дочери известной в прошлом актрисы Веры Глаголевой, у него двое сыновей.

Однако у Овечкина было достаточно романов до этого брака. Наиболее широко освещаемыми стали отношения звезды хоккея с теннисисткой Марией Кириленко и гимнасткой Каролиной Севастьяновой.

Как познакомились с Кириленко

Овечкин и Кириленко познакомились в сентябре 2011 года на US Open в Нью-Йорке. Кириленко тогда выступала в парном турнире вместе с Надеждой Петровой и дошла до полуфинала. Перед ним Мария впервые встретилась со знаменитым хоккеистом, пришедшим поболеть за соотечественниц.

«Все произошло довольно случайно. Я подошел к Наде Петровой во время ее разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами и после этого все пошло-поехало. На протяжении первых полутора месяцев мы только переписывались, переписывались каждый день. Даже представить не могу, сколько средств ушло на эти смс-сообщения», — рассказывал Овечкин в интервью Sport Stories.

Кириленко же рассказывала, что знала только фамилию хоккеиста: «До знакомства слышала о Саше только то, что есть такой русский хоккеист. И знала, что у него нет зуба. На всех углах говорили: «Овечкин, Овечкин». Но я только фамилию и помнила. А обо всех результатах и его достижениях узнала, лишь когда мы начали встречаться».

Подтверждением настоящему мужчине является счастливая женщина рядом с ним! @ovi8 ??? pic.twitter.com/pGykMUyvfE — Maria Kirilenko (@mkirilenko) April 8, 2013

Хоккеист и теннисистка поддерживали друг друга во время важных турниров. Например, Овечкин был на Олимпиаде-2012, где Кириленко в паре с Петровой завоевала бронзовые медали. А за пару месяцев до этого Мария добилась лучшего результата за время выступления на «Ролан Гаррос», выйдя в четвертьфинал.

Присутствие на трибунах Кириленко вдохновляло Овечкина: в 2013 году он с интервалом в месяц оформил два хет-трика в играх с «Нью-Джерси» (5:1) и «Флоридой» (5:4).

Были помолвлены, но до свадьбы не дошло

Овечкин признавался, что изменился после встречи с Кириленко: если до этого он любил ходить в ночные клубы, то с новой девушкой стал домашним. «Вместе хорошо, не хочется ходить на какие-то тусовки. Иногда выбираемся в кино или в какое-то спокойное место, где можно побыть вдвоем», — рассказывала Кириленко.

В конце 2012-го Овечкин сделал предложение Марии, и она ответила согласием. Тогда в НХЛ был локаут, и Александр играл за «Динамо». Вскоре после помолвки локаут был завершен, и Овечкин отправился в Северную Америку. В итоге никакой свадьбы не состоялось.

Изначально пара не торопилась с обменом кольцами. Понимая всю важность Олимпиады-2014 в Сочи, Овечкин и Кириленко решили отложить церемонию бракосочетания на лето после Олимпиады. Но уже после провального выступления российской сборной в Сочи пару не видели вместе. Овечкин выиграл с командой чемпионат мира-2014, но на турниры «Большого шлема» не поехал.

В июле 2014-го Кириленко официально объявила о расставании: «Мы с Сашей больше не вместе. Это было мое решение — расторгнуть нашу помолвку. Не хочу вдаваться в подробности, хотя причин разрыва много. Скажу одно — я продолжаю уважать его как человека и желаю ему дальнейших спортивных успехов. Ну, а мне надо сосредоточиться на собственной карьере».

«Все парни любят красивых девушек»

Одной из причин размолвки Кириленко и Овечкина в СМИ назывался роман хоккеиста с гимнасткой, олимпийской чемпионкой-2012 в групповых упражнениях Каролиной Севастьяновой. 20 июля 2014 года друг Александра, баскетболист Виталий Фридзон выложил фотографию, на которой Овечкин обнимает Севастьянову. Кириленко же удалила из Инстаграма все фото с хоккеистом.

Правда, Мария отрицала, что решение связано с новой пассией Овечкина: «Об этой девушке я вообще впервые слышу, и я приняла для себя решение расторгнуть помолвку задолго до того, как в соцсетях появились эти снимки. Называть их основной причиной разрыва просто смешно — после трех лет из-за одной фотографии пары не расходятся. Есть куда более весомые причины. Говорить о них подробнее не буду».

Пара Овечкина и Севастьяновой продержалась недолго. Хотя Каролина философски относилась к прошлым романам хоккеиста: «Все парни любят красивых девушек. Кто-то их чаще меняет, кто-то — реже».

Главная девушка в жизни Овечкина повстречалась ему в конце 2015-го — именно тогда он познакомился с Анастасией Шубской. В августе 2016-го пара узаконила свои отношения. В 2018 году, спустя несколько месяцев после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли, у Овечкиных родился сын Сергей. А в 2020-м супруга подарила Александра второго ребенка — Илью.