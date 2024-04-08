Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф
Борьба за плей-офф на «Востоке» напоминает остросюжетный боевик. В конце регулярного чемпионата в нее включился «Питтсбург», который выдал впечатляющий отрезок с середины марта. «Вашингтон», напротив, разочаровал последними результатами и к игре с «Оттавой» подошел с пятью поражениями подряд. Пробуксовка в ключевой момент сезона может стоить «Кэпиталз» места в плей-офф. Против «Сенаторз», которые остались без турнирной мотивации, команда Спенсера Карбери сыграла невзрачно и уступила в овертайме.
В первом периоде «Вашингтон» быстро открыл счет. Не сказать, что гол Макса Пачиоретти вытекал из хода матча, но «Столичные» умеют выжимать максимум из редких моментов. Это получается не в каждой игре, но с «Оттавой» навык отчасти сработал. «Сенаторз» больше владели шайбой в первом периоде, чаще бросали (им бы только прицел поправить, очень много шайб пролетело мимо створа), хотя начало матча больше ушло на разведку. Со второго отрезка игра пошла повеселее. Гости все-таки нашли способ, как пробить Чарльза Линдгрена, и после шайбы Марка Кастелича, который забивает по большим праздникам, «Вашингтону» пришлось добавить изобретательности в чужой зоне. Правда, получалось это с переменным успехом.
Что удалось Спенсеру Карбери в нынешнем сезоне, так это лишить «Кэпиталз» зависимости от лидеров в атаке. Ти Джей Оши сегодня так и не вернулся в состав. Не слишком много проблем для вратаря «Оттавы» Йоонаса Корписало создала номинальная первая тройка Строума с Овечкиным и Уилсоном. Даже когда «Вашингтон» получил большинство 5х3, «Сенаторз» отбились, хотя по сезону «меньшевики» Жака Мартина не впечатляют. Очень вовремя для «Столичных» Алексей Протас вспомнил, что не забивал с 26 февраля. Белорус становится специалистом по «Оттаве». Последний гол габаритный форвард также отгрузил «Сенаторз», а сегодня прервал затишье и забросил важную шайбу во втором периоде.
В третьем периоде «Вашингтон» нажил сам себе проблемы, получив два меньшинства. «Оттава» удаления не использовала, зато забила в равных составах. Ридли Грейг наказал «Кэпиталз» за преждевременную успокоенность. Пропущенный гол разбудил хозяев. Хорошая смена удалась тройке Строума в конце периода, когда уставшая пятерка «Сенаторз» почти минуту каталась по зоне на прямых ногах. Овертайм стал логичным следствием убаюкивающей игры в основное время. «Оттаве» хватило 41 секунды, чтобы забрать победу. Линдгрен не справился с дальним броском Джейка Сандерсона. Защитник идеально поймал момент, когда свой же партнер перекрыл обзор голкиперу, и удачно доставил шайбу до ворот.
Шестым поражением подряд «Вашингтон» усложнил задачу по выходу в плей-офф. Камбэк «Оттавы» явно с воодушевлением восприняли «Айлендерс», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия». Именно эти клубы разыграют последние путевки в кубковую весну. Ужасный отрезок не перечеркнул шансы «Кэпиталз». Впереди у команды Карбери важнейший во всех смыслах матч с «Ред Уингз». Отнестись к нему стоит с повышенной концентрацией и сыграть изобретательнее, чем сегодня с «Оттавой». «Вашингтон» дважды позволил сопернику сравнять счет, а овертайм «Сенаторз» завершили очень быстро. Игра на удержание принесла «Столичным» только одно очко. От команды, которая бьется за плей-офф, хочется видеть больше драйва и агрессии в атаке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|77
|37
|40
|78
|8
|Коламбус
|77
|26
|51
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|76
|33
|43
|70
|8
|Монреаль
|76
|29
|47
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|48
|29
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|92
|5
|Сент-Луис
|77
|40
|37
|85
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|77
|47
|30
|102
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|76
|18
|58
|44
|8.04
|00:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 0
|8.04
|01:00
|
Вашингтон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|8.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|- : -
|8.04
|03:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|- : -
|8.04
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5