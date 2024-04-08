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Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф

«Вашингтон» в овертайме уступил «Оттаве»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» потерпели шестое поражение подряд, уступив «Оттаве» в овертайме.

Борьба за плей-офф на «Востоке» напоминает остросюжетный боевик. В конце регулярного чемпионата в нее включился «Питтсбург», который выдал впечатляющий отрезок с середины марта. «Вашингтон», напротив, разочаровал последними результатами и к игре с «Оттавой» подошел с пятью поражениями подряд. Пробуксовка в ключевой момент сезона может стоить «Кэпиталз» места в плей-офф. Против «Сенаторз», которые остались без турнирной мотивации, команда Спенсера Карбери сыграла невзрачно и уступила в овертайме.

В первом периоде «Вашингтон» быстро открыл счет. Не сказать, что гол Макса Пачиоретти вытекал из хода матча, но «Столичные» умеют выжимать максимум из редких моментов. Это получается не в каждой игре, но с «Оттавой» навык отчасти сработал. «Сенаторз» больше владели шайбой в первом периоде, чаще бросали (им бы только прицел поправить, очень много шайб пролетело мимо створа), хотя начало матча больше ушло на разведку. Со второго отрезка игра пошла повеселее. Гости все-таки нашли способ, как пробить Чарльза Линдгрена, и после шайбы Марка Кастелича, который забивает по большим праздникам, «Вашингтону» пришлось добавить изобретательности в чужой зоне. Правда, получалось это с переменным успехом.

Что удалось Спенсеру Карбери в нынешнем сезоне, так это лишить «Кэпиталз» зависимости от лидеров в атаке. Ти Джей Оши сегодня так и не вернулся в состав. Не слишком много проблем для вратаря «Оттавы» Йоонаса Корписало создала номинальная первая тройка Строума с Овечкиным и Уилсоном. Даже когда «Вашингтон» получил большинство 5х3, «Сенаторз» отбились, хотя по сезону «меньшевики» Жака Мартина не впечатляют. Очень вовремя для «Столичных» Алексей Протас вспомнил, что не забивал с 26 февраля. Белорус становится специалистом по «Оттаве». Последний гол габаритный форвард также отгрузил «Сенаторз», а сегодня прервал затишье и забросил важную шайбу во втором периоде.

В третьем периоде «Вашингтон» нажил сам себе проблемы, получив два меньшинства. «Оттава» удаления не использовала, зато забила в равных составах. Ридли Грейг наказал «Кэпиталз» за преждевременную успокоенность. Пропущенный гол разбудил хозяев. Хорошая смена удалась тройке Строума в конце периода, когда уставшая пятерка «Сенаторз» почти минуту каталась по зоне на прямых ногах. Овертайм стал логичным следствием убаюкивающей игры в основное время. «Оттаве» хватило 41 секунды, чтобы забрать победу. Линдгрен не справился с дальним броском Джейка Сандерсона. Защитник идеально поймал момент, когда свой же партнер перекрыл обзор голкиперу, и удачно доставил шайбу до ворот.

Шестым поражением подряд «Вашингтон» усложнил задачу по выходу в плей-офф. Камбэк «Оттавы» явно с воодушевлением восприняли «Айлендерс», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия». Именно эти клубы разыграют последние путевки в кубковую весну. Ужасный отрезок не перечеркнул шансы «Кэпиталз». Впереди у команды Карбери важнейший во всех смыслах матч с «Ред Уингз». Отнестись к нему стоит с повышенной концентрацией и сыграть изобретательнее, чем сегодня с «Оттавой». «Вашингтон» дважды позволил сопернику сравнять счет, а овертайм «Сенаторз» завершили очень быстро. Игра на удержание принесла «Столичным» только одно очко. От команды, которая бьется за плей-офф, хочется видеть больше драйва и агрессии в атаке.

Александр Овечкин
Алексей Протас
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
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2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Филадельфия 78 36 42 83
6 Вашингтон 76 36 40 82
7 Нью-Джерси 77 37 40 78
8 Коламбус 77 26 51 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 76 44 32 97
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 76 33 43 70
8 Монреаль 76 29 47 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 48 29 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 77 44 33 92
5 Сент-Луис 77 40 37 85
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 77 47 30 102
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 76 42 34 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
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Каролина – Коламбус
 3 : 0
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Вашингтон – Оттава
 2 : 3 ОТ
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