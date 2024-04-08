Капризов продолжает тащить «Миннесоту», но для плей-офф этого уже не хватит
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Капризов — 40 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 21:06 — 0:1. Росси — 21 (Зуккарелло, Капризов), 32:30 — 0:2. Годро — 5 (Богосян, Хуснутдинов), 38:27 — 0:3. Капризов — 41 (Фэйбер), 48:10 — 0:4.
Вратари: Содерблум — Валльстедт.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 24 (5+11+8) — 37 (13+16+8).
Наши: Зайцев (18.54/1/-2) — Капризов (24.01/4/+2), Хуснутдинов (14.58/0/+1).
7 апреля. Чикаго. United Center.
«Миннесота» не справилась с гонкой за попадание в плей-офф, и теперь попасть в топ-8 Запада команда может только благодаря чуду. Вероятнее всего, Кирилл Капризов впервые пропустит плей-офф НХЛ, хотя он сделал все, чтобы «Уайлд» вновь в нем сыграли.
К матчу с «Чикаго» Капризов подходил в невероятной форме: он набирал очки в 14 из 15 последних игр. Всего на этом отрезке на счету россиянина было 22 (13+9) результативных действия. Сделал результат своей команде Капризов и сегодня.
В первом периоде «Чикаго» был острее, но ничего из этого преимущества извлечь не смог. Зато «Миннесота» в начале второго периода воспользовалась численным преимуществом после удаления Филиппа Курашева: Кирилл Капризов из левого круга вбрасывания броском в одно касание отправил шайбу в ворота.
Удвоить преимущество «Миннесоте» удалось всего через 11 минут: Марко Росси примерно из такой же позиции, как Капризов, забросил вторую шайбу в матче. Ассистом в этом голе также отметился россиянин.
Под конец второго игрового отрезка игроки «Уайлд» сняли все вопросы о победителе в сегодняшнем матче. Фредерик Гудро подправил шайбу после наброса Зака Богосяна с синей линии. Примечательно, что второе очко в своей НХЛовской карьере в этом голе набрал Марат Хуснутдинов. Далеко не все гладко идет у российского форварда в новой команде.
В третьем периоде Брок Фабер и Кирилл Капризов соорудили немного издевательский гол. Защитник «Уайлд» скинул шайбу назад, выбегая на ворота «Чикаго», оставив не у дел двоих оппонентов. Капризов скидкой воспользовался, забросив 41-ю шайбу в сезоне.
Всего у Кирилла уже 89 очков в регулярке, а в списке лучших бомбардиров лиги он занимает 12-е место. Второй по результативности игрок «Миннесоты» отстает от россиянина на 27 баллов.
Впереди у «Миннесоты» пять матчей, а отставание от восьмого места составляет девять очков. Шансы попасть в плей-офф, мягко говоря, невелики.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|77
|37
|40
|78
|8
|Коламбус
|77
|26
|51
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|76
|33
|43
|70
|8
|Монреаль
|76
|29
|47
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|48
|29
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|92
|5
|Сент-Луис
|77
|40
|37
|85
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|77
|47
|30
|102
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|76
|18
|58
|44
|8.04
|00:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|8.04
|01:00
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|8.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|- : -
|8.04
|03:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|- : -
|8.04
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5