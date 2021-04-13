Клуб Овечкина сошел с ума или хочет кубок прямо сейчас? «Вашингтон» провел очень спорный обмен

Ключевой игрок Якуб Врана, чех Паник и два драфт-пика обменяны на канадца из «Детройта», которого сложно назвать звездой.

У Враны назревал конфликт с тренером

Вчерашний дедлайн обменов в НХЛ подарил нам трансферную бомбу. Интересных новостей хватало со всех сторон, но по-настоящему взорвал медийное пространство Брайан Маклеллан. Генеральный менеджер «Вашингтона» расстался с нападающими Якубом Враной, Рихардом Паником, а также двумя пиками первых двух раундов драфта, и все это ради форварда «Детройта» Энтони Манты. Болельщики «Кэпиталз» в ярости, но так ли все плохо на самом деле?

«Вместе с Враной мы выиграли Кубок Стэнли, и он внес в это большой вклад. Якуб — приятный человек и хороший молодой игрок, обладающий скоростью и мастерством. Но было ощущение, что он не слишком доволен той ролью, в которой его видел тренерский штаб, и хотел больше игрового времени. Перетягивание каната между ним и тренерами сейчас было бы лишним, и мы постарались избавиться от возможного негатива», — прокомментировал обмен Маклеллан.

С Враной в последнее время действительно происходили странные вещи. Дошло даже до того, что впервые за три года 25-летний чешский форвард оказался вне заявки. Питер Лавиолетт дал подумать Вране о своей игре на трибунах после 11-матчевой серии без голов. Главный тренер «Кэпиталз» искренне считал, что такие меры пойду на пользу нападающему: «Иногда, когда ты смотришь за игрой своей команды со стороны, это помогает тебе разжечь внутри новый огонь. Думаю, Врана продолжит двигаться в правильном направлении».

Теперь чех если и разожжет огонь, то уже в новой команде. После своего возвращения в состав «Вашингтона» Якуб в четырех матчах набрал 2 (1+1) очка и не убедил руководство «Столичных» в продолжении отношений. Однако главная причина произошедшего — истекающий контракт почти на 3,5 миллиона долларов и сложности с его продлением. Логично, что чех потребовал бы солидную прибавку и долгосрочное соглашение.

Остановился в росте

Несмотря на свою нестабильную игру, форвард делил пятую строчку в списке лучших бомбардиров команды с Томом Уилсоном (25 очков) и был четвертым снайпером «Вашингтона» (11 голов). Кроме того, два последних года чех являлся лучшим в команде по среднему показателю очков, набранных в формате «пять на пять». Со стороны может показаться, что все не так и плохо, но «Кэпиталз» ждет веселое межсезонье, так как заканчиваются контракты Александра Овечкина и того же Ильи Самсонова. Приоритеты клуба в данной ситуации вполне очевидны.

Немаловажно, что после победы в Кубке Стэнли Врана не выдал в полной мере тот прогресс, который многие от него ждали. У игрока прослеживались очевидные проблемы со стабильностью, а в матчах на вылет он просто пропадал. В двух последних розыгрышах плей-офф на счету форварда ноль очков в 15 матчах при показателе полезности «минус восемь».

Впрочем, ситуация стара как мир. Немало молодых игроков сбавляют обороты после того, как завоевали главный трофей. В этом плане Энтони Манта — пусть и рискованный, но логичный вариант. Канадец никогда не играл в плей-офф НХЛ, но новые задачи могут вдохновить его. Форвард наверняка устал ждать светлого будущего «Ред Уингс», которое не факт что скоро наступит.

Кто такой Манта

26-летний нападающий в последние три сезона был одним из главных лидеров «Детройта». В плане набора очков они с Враной находятся практически на одном уровне, но давайте не будем забывать, что показывать результативность в нынешнем «Детройте» — задачка сложнее. В окружении более мастеровитых игроков Энтони вполне может выйти на новый уровень, ведь он умеет не только сыграть в завершении, но и не стесняется силового компонента (рост в 196 см только помогает в этом). Главное — обойтись без травм, так как Манта — не самый редкий гость в лазарете.

«Нам нравятся его мастерство, бросок, умение забивать. И для таких впечатляющих габаритов у Энтони очень хорошее катание. В «Детройте» он был лидером среди молодых ребят, а это дополнительная ответственность. У нас ему не придется делать результат в одиночку, ведь в составе «Вашингтона» много авторитетных ветеранов. Полагаю, отсутствие лишнего давления положительно скажется на его результатах», — заявил генеральный менеджер «Кэпиталз».

Контракт канадца заканчивается после сезона-2023/24, а зарплата по нему составляет 5,7 миллиона долларов в год. Именно поэтому «Столичным» пришлось чистить место в платежке. Рихард Паник со своими 2,75 миллиона еще на два года был откровенным грузом для клуба. Не самый практичный контракт для игрока четвертого звена, который даже не всегда попадает в состав. В «Детройте» ему будет проще проявить себя, и появится шанс поиграть в топ-звеньях.

Конечно, эмоции поклонников «Кэпиталз» можно понять. Врана уже стал по-настоящему своим. В команде он провел пять сезонов и сыграл почти в трех сотнях матчей. «Вашингтон» драфтовал его в 2014 году под 13-м номером. Потенциал в нем видели огромный, ведь не каждому игроку в такие моменты звонит Александр Овечкин.

А как же пики первого и второго раундов в качестве компенсации? Недешево. Это правда. Однако и в этой ситуации есть несколько важных но. Грядущий драфт НХЛ с большой долей вероятности будет слабым, так как большинство молодых игроков не имели возможность где-либо выступать. Сложно представить, как в таких условиях делали свою работу скауты. Так что шанс того, что «Вашингтон» упустил в лотерее потенциального гения, невысок. Про пик второго раунда на драфте НХЛ-2022 все болельщики забудут, если «Столичные» смогут завоевать главный трофей. А ставка на это делается большая.

Нынешний «Вашингтон» — возрастная, но опытная команда, которая будет готова вгрызаться в соперника. Об этом говорит и приобретение силового форварда Михаэля Раффля. «Филадельфия» получила за него выбор в пятом раунде драфта-2021. Кроме того, «Летчики» удержат 25 процентов от зарплаты австрийца в своей платежной ведомости. «Вашингтон» благодаря всем этим действиям усилил глубину состава. План «Кэпиталз» для многих выглядит комичным, особенно на фоне молодого и неопытного вратарского тандема. Но он как минимум имеет право на жизнь. Иногда, чтобы пить шампанское, нужно рисковать.