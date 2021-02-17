«Вашингтон» наконец-то выиграл у «Питтсбурга», но Овечкина снова не было видно на льду. Как и остальных россиян

Важная победа для «столичных».

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«Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Шири — 3 (Паник, Дженсен), 24:52 — 0:1. Врана — 5 (Оши, Бэкстрем), 31:31 — 0:2. Эллер — 2 (Паник, Хара), 41:09 — 0:3. Эстон-Риз — 3 (Блюгерс, Марино), 55:05 — 1:3.

Вратари: Джерри (57:52) — Ванечек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (13+5+9) — 42 (15+18+9).

Наши: Малкин (18.29/6/-2) — Кузнецов (18.45/4/0), Овечкин (22.08/4/0), Орлов (14.10/1/+2).

17 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Последние несколько недель получились для «Вашингтона» воистину ужасными. Мог ли кто-то представить, что в феврале команда Александра Овечкина не будет стабильно идти в первой четверке сильнейшего Восточного дивизиона, а после четырех поражений подряд балансировать на грани зоны плей-офф? При этом повалились «столичные» не после того, как русская четверка «Кэпиталз» вопреки предписаниям ковид-протокола в полном составе собралась в одном гостиничном номере и оставила команду сразу без нескольких игроков основы на неопределенный срок, а уже когда бригада Овечкина вернулась в состав. Проиграй «Вашингтон» во втором матче выездной мини-серии догоняющим их заклятым друзьям из Пенсильвании, и команда Лавиолетта вообще могла выпасть из первой четверки.

Окончательно вогнать «Вашингтон» в уныние «Питтсбург» сегодня мог уже в первые десять минут игры. Команда Малкина начала куда более активно, периодически запирала гостей в чужой зоне и уже с первых минут заставила «столичных» фолить. Однако два заработанных большинства хозяева благополучно слили, а «Кэпиталз» после удалений Хары и Хэтэуйя перевернули игру и полностью забрали ее под свой контроль, сумев в конце стартовой двадцатиминутки перебросать «Пингвинов».

Несмотря на это, первый гол в матче случился только на пятой минуте второго периода, когда Конор Шири броском с убойной позиции расстрелял верхний угол ворот Тристана Джерри и завершил атаку третьего звена «Кэпиталз».

Практически сразу закрепить игровое преимущество команды Питера Лавиолетта мог Евгений Малкин. После вбрасывания в центральном круге Джино неосторожно сунул клюшку в ноги Евгению Кузнецову и покатил в штрафной бокс, попутно высказывая что-то то ли арбитрам, мгновенно свистнувшим подножку, то ли остановленному не по правилам челябинцу.

skate of shame to the box for malkin pic.twitter.com/kmsYyGKWIJ — HockeyKot (@hockeykot) February 17, 2021

Однако ко второй шайбе «Вашингтона» привел не фол Малкина, за который 34-летний россиянин ожидаемо получил очередную кучу гневных комментариев от болельщиков «Питтсбурга», а последовавшее за ним удаление Жозефа, вновь подарившее гостям две минуты в чужой зоне. Формально «Пингвинам» удалось выстоять, но избежать второй пропущенной шайбы парни Майка Салливана не сумели. «Кэпиталз» продолжили поддушивать оборону хозяев и уже через двадцать секунд после выхода на лед Жозефа забили. Ти Джей Оши королевским поперечным пасом с неудобной доставил шайбу точно на крюк позабытому в правом круге Якубу Вране, и чех в абсолютном одиночестве расправился с Джерри.

В третьем периоде «Питтсбург» всеми силами пытался перевести игру к воротам «Вашингтона», но по-настоящему нагрузить Витека Ванечека не получалось даже у звена Кросби, а по большому счету окончательно «Пингвинз» потеряли шансы на спасение уже на первой минуте заключительной двадцатиминутки, пропустив третью. Когда через твой пятак раз за разом проходят такие поперечные передачи, матчи не выигрываются.

За несколько минут до сирены хозяева все-таки сподобились на один гол. Шайба Астона-Риза подарила небольшие шансы на спасения в концовке. Только оборона «Кэпиталз» больше сбоев не давала и довольно уверенно пережила финальный штурм «Питтсбурга», сумев наконец-то прервать четырехматчевую черную серию и выиграть первый матч в феврале. Именно такая уверенная победа и нужна была «Кэпиталз» после провальной первой половины месяца.

Пугает другое — в мини-серии с «Питтсбургом» мы практически не заметили присутствия Александра Овечкина. Если в первом матче с «Пингвинами» капитан «Вашингтона» своим голевым пасом на Никласа Бэкстрема помог команде вернуться в игру, то во втором растворился и напоминал о себе только когда выходил на большинство и стрелял по воротам Джерри из офиса в левом круге вбрасывания. Потерялся сегодня и Евгений Кузнецов — челябинец привычно разгонял атаки первой тройки и дирижировал большинством, но привычной опасности в атаки от него не было. А Малкин вообще завершил игру с показателем полезности «-2».