В «Анахайме» много лет не любили русских. Но сейчас туда пришел молодой форвард и становится лидером

Александр Волков сделал дубль в Сан-Хосе.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Комтуа — 12 (Грант, Мэнсон), 1:59 — 0:1. Волков — 5 (Кэррик, Делорье), 8:12 — 0:2. Волков — 6 (Хенрик, Ларссон), 12:19 — 0:3. Ракелль — 8 (Агоццино, Комтуа), 43:26 — 0:4.

Вратари: Джонс (55:14 — 55:24, 55:34 — 57:43) — Столарз.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 45 (14+17+14) — 19 (13+3+3).

Наши: Кныжов (17.10/1/0) — Волков (18.46/2/+2).

13 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Быть частью команды, которая выигрывает Кубок Стэнли — очень почетно. Нападающему Александру Волкову повезло попасть в «Тампу-Бэй» в тот момент, когда «Лайтнинг» вышли на пик. Сыграв в шестом матче финала прошлого сезона против «Далласа», Волков стал обладателем трофея. Но получить много игрового времени в лучшем клубе лиги невероятно сложно. А учитывая, что «Тампа» практически сохранила победный состав, Волков в новом сезоне хоть и стал играть чаще, но получал лишь около 10 минут в среднем за матч.

Помог российскому форварда обмен в «Анахайм» — клуб, где полевых игроков из России не было аж 11 лет! Последним был аж Евгений Артюхин в сезоне 2009/10. В клубе было предвзятое отношение к российским игрокам, но сейчас «Дакс» не до этого — уровень и перспектива хоккеиста намного важнее. И Волков сразу начал доказывать, что в клубе не ошиблись. В первом же матче против «Аризоны» он забил гол. После этого отличиться не получалось, и в последних играх Волков осел в четвертом звене. Но в Сан-Хосе форвард провел свой лучший матч в НХЛ.

Сэм Кэррик делал передачу на дальнюю штангу, но первым на шайбе был Брент Бернс. Правда, действовал он слишком расслабленно и не заметил, как сзади подъехал Волков и отправил шайбу в ворота.







Долго праздновать гол из-под легенды НХЛ Волков не стал. Уже через смену Александр отличился снова — никто не удержал его на пятаке, и форвард в касание замкнул передачу партнера.







У Волкова было больше двух периодов, чтобы сделать хет-трик, и тренеры решили помочь ему этого добиться. Александра постоянно выпускали в большинстве, и он с большим запасом оформил рекорд по игровому времени в НХЛ — 18 минут и 45 секунд. Но больше по воротам так и не бросил. «Анахайм» в целом прижался к воротам и успешно удержал победу.

Для российского нападающего же сегодняшний матч очень важен. Его контракт заканчивается после этого сезона, и в зависимости от того, как Волков проведет остаток регулярки, будет понятна сумма его нового соглашения. Но то, что форвард уже закрепился в лиге, не может не радовать.

Результаты всех матчей НХЛ 13 апреля можно узнать здесь